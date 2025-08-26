พล.อ.สวัสดิ์ ยัน 29 ส.ค.ไปฟังคำวินิจฉัย นายกฯอิ๊งค์ ด้วยตัวเอง ลั่นน้อมรับคำตัดสินศาล บอก วิญญูชนทั่วไปย่อมรู้ ย้ำ ทำตามหน้าที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่รัฐสภา พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ส.ว.ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคง วุฒิสภา ในฐานะผู้ยื่นคำร้องของ 36 สว. กรณีคลิปเสียงของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยในวันที่ 29 ส.ค.นี้ ว่า ตนจะเดินทางไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเอง ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและเคารพคำตัดสินของศาล ตนมักจะใช้คำพูดเสมอว่าวิญญูชนย่อมจะรู้ และชี้แจงว่าการยื่นคำร้องไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่หรือเกลียดชัง แต่เป็นเรื่องของหน้าที่ และความเหมาะสม
เมื่อถามว่ามีการตั้งคำถามว่าการยื่นคำร้องเหมือนการทำนิติสงครามหรือสงครามตัวแทนระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย รวมทั้งความชื่อมโยงระหว่างพรรคภูมิใจทยกับวุฒิสภา พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวว่า ก็คิดได้ แต่ส่วนตัวในฐานะ ประธานกมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ ไม่ทำเรื่องนี้ ตนก็อาจจะโดนด่าเหมือนกันว่าไม่ทำหน้าที่ ซึ่งหากตนไม่ทำแล้วใครจะทำ ส่วนจะผิดหรือจะถูกก็มีคนตัดสินอยู่แล้ว และศาลก็ต้องดูว่าจะผิดจะถูกอย่างไรก็ต้องมีคำตัดสิน ซึ่งเราเคารพคำตัดสินของศาลอยู่แล้ว