นันทนา ติงห้องอาหารสภาขายแพง จี้ทบทวนราคา คืนพื้นที่ร้านราคาประหยัด

นันทนา ฉะรัฐสภาไม่ใช่ห้างหรูที่เพลินจิต หลังโรงอาหารใหม่ขายแพงจนหน้าตกใจ วอน ‘ปธ.รัฐสภา’ จัดหาพื้นที่ให้ผู้ค้าเดิมขายอาหารราคาประหยัด ช่วยเหลือประชาคมรัฐสภา
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสฃภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ช่วงเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนนั้น น.ส.นันทนา นันทวโรภาส ส.ว. หารือว่า เมื่อเดือนที่แล้ว ตนนำเรื่องผู้ค้าอาหารของรัฐสภาที่ถูกยกเลิกสัญญาแบบกะทันหันมาร้องเรียน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ผู้ค้าเหล่านั้นได้ย้ายออกจากรัฐสภาไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา และมีศูนย์อาหารเจ้าใหม่เข้ามาขาย ผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงพ่อค้าแม่ค้าที่โดนยกเลิกสัญญาเท่านั้น แต่เดือดร้อนไปยังประชาคมรัฐสภา ตั้งแต่ผู้ช่วย ส.ส. ส.ว. สื่อมวลชน แม่บ้าน รปภ. รวมไปถึงประชาชนที่มาติดต่อรัฐสภา เพราะต้องแบกรับราคาอาหารแพง
“แม้ห้องอาหารจะดูหรูหรา แต่มาพร้อมกับราคาแพงขึ้นจนน่าตกใจ ประธานรัฐสภายังเอ่ยปากในวันเปิดงานว่าแพงเกินไป ราคาอาหารแพงขึ้นกว่าเดิม 30-100 เปอร์เซ็นต์ เรื่องนี้จึงไม่ใช่ความทุกข์ของผู้ค้าเพียงฝ่ายเดียว แต่กระทบถึงเงินในกระเป๋าของผู้คนในรัฐสภา และรัฐสภาไม่ใช่ห้างหรูที่เพลินจิต” น.ส.นันทนา กล่าว
น.ส.นันทนา กล่าวด้วยว่า รัฐสภาเป็นที่ของคนการเมืองที่มาเรียกร้องขอความเป็นธรรม ฉะนั้นการกำหนดราคาอาหารต้องสมเหตุสมผล เข้าถึงได้ แม้จะมีร้านอาหารชื่อดังจำหน่าย ก็ต้องมีร้านอาหารราคาประหยัดด้วย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ขอร้องเรียนไปยังประธานรัฐสภา ได้โปรดช่วยเหลือประชาคมรัฐสภาให้มีอาหารที่ราคาสมเหตุสมผล โดยจัดหาพื้นที่ให้แก่ผู้ค้าเดิมได้ขายอาหารราคาประหยัดดั่งเช่นที่เคยเป็นมา เพื่อให้ทุกฝ่ายดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีเงินจ่ายค่าอาหาร อย่าให้คนนำไปติฉินว่ารัฐสภาคือที่ให้ความเป็นธรรมบทุกคน ยกเว้นคนในสภาฯ