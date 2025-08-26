การเมือง

หมอมิ้ง แจง ‘อิ๊งค์’ ซูมถกครม. ชี้ เลี่ยงเจอสื่อถาม หวั่นกระทบรูปคดี

หมอมิ้ง โร่แจง ‘อิ๊งค์’ ซูมถกครม. เหตุมีวาระวธ.พิจารณา เลี่ยงตอบสื่อเกรงกระทบคดี ด้าน ‘ภูมิธรรม’ ให้กำลังใจ เจ้าตัวหวังมีโอกาสได้กลับมา

เมื่อเวลา 13.55 น.วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศในการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า จากที่มีข่าวออกไปเกี่ยวข้องกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่พูดอะไรเกี่ยวข้องกับศาล ยืนยันว่าในข้อเท็จจริงนายกฯทราบดีว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ตัดสินใจเข้าประชุม ครม.ผ่านระบบซูม เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคำถามนักข่าว ที่อาจจะมีคำถามมาก เพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนต่อรูปคดี

“ในที่ประชุม ครม.วันนี้ น.ส.แพทองธารเข้าร่วมในฐานะ รมว.วัฒนธรรม เนื่องจากมีวาระที่เกี่ยวข้องที่จะต้องอธิบายชี้แจง จึงต้องมาทำหน้าที่ตรงนั้น และในช่วงท้ายของการประชุม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจนายกฯ และนายกฯได้กล่าวขอบคุณ ครม.และข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม และระบุหากมีการตัดสินไปในทางที่ดีก็มีโอกาสที่จะกลับมา ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของศาล เพราะนายกฯทราบดีว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา”