การเมือง

จับตา ‘อิ๊งค์’ เข้าทำเนียบ ฟังศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตา 29 ส.ค. คดีคลิปเสียง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า สำหรับความเคลื่อนไหวของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม ในวันที่ 29 ส.ค. มีรายงานว่า น.ส.แพทองธารจะเดินทางเข้ามาที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการนัดอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 10 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธารสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา160 (4) และ (5) หรือไม่

โดยจะมีบรรดารัฐมนตรีเดินทางมาร่วมติดตามการอ่านคำวินิจฉัยและเป็นกำลังใจให้กับนายกฯ