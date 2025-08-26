จับตา ‘อิ๊งค์’ เข้าทำเนียบ ฟังศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตา 29 ส.ค. คดีคลิปเสียง

จับตา! ‘อิ๊งค์’ เข้าทำเนียบ ฟังศาลชี้ชะตา 29 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า สำหรับความเคลื่อนไหวของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม ในวันที่ 29 ส.ค. มีรายงานว่า น.ส.แพทองธารจะเดินทางเข้ามาที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการนัดอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 10 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธารสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา160 (4) และ (5) หรือไม่
โดยจะมีบรรดารัฐมนตรีเดินทางมาร่วมติดตามการอ่านคำวินิจฉัยและเป็นกำลังใจให้กับนายกฯ