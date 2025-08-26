ครม.แต่งตั้ง อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาฯสภาพัฒน์ คนใหม่ โยก ‘ดนุชา’ คุม สทนช.

ครม.แต่งตั้ง ‘อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ’ นั่งเลขาฯสภาพัฒน์ คนใหม่
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนากาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568
แทน นายดนุชา พิชยนันท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งถูกโอนไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568