การเมือง

ครม.แต่งตั้ง 2 อธิบดีสธ. มณเฑียร อยู่ควบคุมโรค พงศธร ดูแพทย์แผนไทยฯ

มณเฑียร คณาสวัสดิ์-พงศธร พอกเพิ่มดี

ครม.ตั้ง ‘พงศธร’ นั่งอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยฯ ด้าน ‘วิเชียร’ นั่งอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้ง นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค นายพงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติแต่งตั้ง นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ น.ส.สนธยา บุณยภูษิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามที่กระทรวง พม.เสนอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง