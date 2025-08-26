ครม. อนุมัติงบกลางฉุกเฉิน 2.9 พันล. จัดสรรให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,900 ล้านบาท ให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม สำหรับการเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิในการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2568
ที่ผ่านมา กองทุนมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิจำนวน 13.4 ล้านคน มาตั้งแต่ปี 2565 ประกอบด้วย 1.การจัดรัฐสวัสดิการใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบตามคุณสมบัติโครงการประจำปี 2565 เพื่อใช้สำหรับค่าซื้ออุปกรณ์บริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม 300 บาทต่อคนต่อเดือน
2.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อเดือน 3.ค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน 4.มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าอุดหนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และ 5.มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อเดือน
น.ส.ศศิกานต์ กล่าวว่า ส่วนการเพิ่มเบี้ยความพิการจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ณ วันที่ 30 ก.ย.2567 กองทุนมียอดเงินคงเหลืออยู่ที่ 6,034.23 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2568 นี้ กองทุนได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 50,400 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ จำนวน 50,287.26 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการบริหารกองทุนจำนวน 112.74 ล้านบาท
ที่ผ่านมากองทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการจัดสรรสวัสดิการในปีงบประมาณ 2568 เป็นเงินทั้งสิ้น 45,533.33 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2568 บัญชีของกองทุนสถานะคงเหลือ 6,556.36 ล้านบาท ซึ่งเมื่อประมาณค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.2568 เฉลี่ยเดือนละ 4,720 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินประมาณ 9,440 ล้านบาท ทำให้กองทุนต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุก เฉินหรือจำเป็นจำนวน 2,900 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2,900 ล้านบาทแล้ว จะทำให้กองทุนมีวงเงินคงเหลือรวม 9,456.36 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่าย 9,440 ล้านบาท จะเหลือยอดเงินอยู่ที่ประมาณ 16.36 ล้านบาท