ลิณธิภรณ์ ย้ำ รบ.แพทองธาร ไม่ละเมิดอำนาจศาล รธน.

ลิณธิภรณ์ แจงยันไม่ได้พูด ‘นายกฯอิ๊งค์’ จะกลับมาทำงาน 29 ส.ค. ย้ำชัดรอคำตัดสินศาลรธน.
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการติดตามคดีที่ประธานวุฒิสภา ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกและ รมว.วัฒนธรรม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่ จากกรณีคลิปสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ว่า ในฐานะรัฐมนตรีคนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีนี้ ขอยืนยันว่ารัฐบาลและฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้อง ไม่คิดแทรกแซงหรือก้าวล่วงอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ และพร้อมรอติดตามการลงมติของตุลาการ เคารพคำวินิจฉัยที่จะมีกำหนดอ่านในวันที่ 29 ส.ค.
น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าวว่า การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นกลไกสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องเคารพอย่างเคร่งครัด น.ส.แพทองธารในฐานะผู้ถูกร้องก็ให้ความร่วมมือกับกระบวนการตั้งแต่ต้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งนิติรัฐและความสง่างามของระบบการเมืองไทย จึงขอให้สังคมร่วมกันติดตามคำวินิจฉัยในท้ายที่สุด เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้
“ดิฉันขอเรียนย้ำว่านายกฯ แพทองธาร มีกำลังใจเต็มที่ในการทำงานเพื่อประชาชน และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายทุกขั้นตอน ไม่เคยคิดจะหลีกเลี่ยงหรือก้าวล่วง และพร้อมเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกประการ” น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าว
ส่วนเพจ ดร.หญิง ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ โพสต์ข้อความว่า “หลังประชุม ครม.เสร็จ เดินผ่านนักข่าว นักข่าวถามบรรยากาศ ดิฉันยืนยัน ครม.ทุกคนให้กำลังใจนายกฯอิ๊งค์ และนายกฯอิ๊งค์ว่าคิดถึงทุกคน และรอผลวันศุกร์ แต่ดิฉันไม่มีพูดวันศุกร์กลับมาทำงานนะคะ”