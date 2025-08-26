อนุทิน แจงพ้น มท.1 ไม่เกี่ยว ‘ทักษิณ’ ย้ำ ‘เบนจามิน’ ขอสัญชาติไทยยังไม่ถึงมือ

อนุทิน แจงเรื่อง ‘เบนจามิน’ ขอสัญชาติไทยไม่ถึงมือ ชี้ ไม่ใช่ปมทำขัดแย้ง ‘ทักษิณ’ ทำพ้นเก้าอี้มท.1
เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 26 ส.ค. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าว ว่านายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ นักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้ และเป็นนายหน้าขายเครื่องบินให้กับ นายทักษิณ ชินวัตร ขอสัญชาติไทย แต่ถูกขวางไว้ในยุคที่นายอนุทิน เป็นรมว.มหาดไทย ว่า ขณะนั้นเอกสารหลักฐานยังไม่ครบ แม้รมว.มหาดไทย จะเป็นผู้ลงนามอนุมัติก็จริง แต่ไม่สามารถที่จะลงนามด้วยตัวเองได้ ต้องส่งเรื่องขึ้นมาตามลำดับชั้น ตั้งแต่ตำรวจมาถึงกรมการปกครอง ตราบใดที่เอกสารยังไม่ครบก็ยังนำเสนอรัฐมนตรีไม่ได้
เมื่อถามว่า เรื่องนี้เป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับนายทักษิณหรือไม่ นายอนุทิน รีบถามกลับว่า “เกี่ยวอะไร อย่าไปเชื่อมโยงอะไรเยอะ”
เมื่อถามว่า ยืนยันหรือไม่ว่าการขอดำเนินการขอสัญชาติของนายเบนจามิน ดำเนินการถูกต้องหรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่า ทำทุกอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการขอสัญชาติ
ผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกครั้งว่า ที่ไม่เซ็นให้สัญชาตินายเบญจามิน จึงมีปัญหากับนายทักษิณใช่หรือไม่ นายอนุทิน บอกว่า “ไม่มีครับ มีไม่ได้ครับ” พร้อมระบุต่อว่า หากไม่ถูกต้องก็เซ็นไม่ได้ ขณะนั้น ขั้นตอนยังไม่ถึงมือรมว.มหาดไทย เพราะเอกสารยังไม่สมบูรณ์ และต้องผ่านกรมการปกครอง สำนักปลัดฯ ก่อนที่จะถึงมือมท.1 แต่พอสำนักปลัดเห็นว่าหลักฐานไม่ครบ ก็ไม่สามารถเสนอรัฐมนตรีได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนและวิธีการปกติ