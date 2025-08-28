การเมือง

…พระพุทธศาสนา มุ่งไปที่ “สลายความลวง ให้เห็นความจริง” เมื่อ หลวงพ่ออลงกต เริ่มต้นจากใช้ “ชื่อคนตาย” มาบวช เพื่อ “ปกปิดหนีทหาร” ธรรมชาติของการ “มุสาวาท” คือต้อง “โกหก” ต่อเนื่องไป เพื่อ “เลี่ยงจากความจริงให้พ้น” แต่โดย “สัจธรรม” ที่สุดแล้วความจริงย่อมปรากฏ เมื่อถึงวาระแห่ง “วิบากกรรม” เป็นธรรมดาที่ “ผ้าเหลือง” ซึ่งใช้ครองเพื่อดำเนินชีวิตต้องหลุดจากกาย ได้แต่ภาวนาให้ “ธรรมะ” ที่ฟังแล้วดูจะซึมซับได้ไม่น้อย จะยังอยู่กับ “จิต” บ้าง

…ถูกแล้วที่ แพทองธาร ชินวัตร เลือกที่จะไม่พูดถึง “คดี” ด้วยปฏิเสธไม่ได้ว่าชั่วโมงนี้ กระแสจ้องจับผิด เนื่องจาก “หมดความเชื่อมั่นในการนำประเทศ” ก่อความคิด “ต่อต้าน” ไม่อยากให้อยู่ต่อมีสูง ซึ่งเอาเข้าใจจริง “โทษใครไม่ได้เลย” เมื่อหันมอง “ทีมงานสื่อสารกับสาธารณะ” ที่ “หาผลงานมาอวดได้ยาก” ในภาวะถูกต่อต้านด้วย “โครงสร้างอำนาจที่มุ่งแช่แข็งประเทศ” แล้ว การให้ความสำคัญหลักยังไปอยู่ที่ “ทีมนายแบก นางแบก” มากกว่า “ทีมโฆษก” ที่ตั้งขึ้นด้วยเหตุผล “ต้องดูแลทางการเมือง มากกว่าเชื่อในความรู้ความสามารถ”

…ไม่มีทางเลยหากจะสู้กันด้วย “แสนยานุภาพของกองกำลัง” แต่เพราะความผิดพลาดของ ฮุน เซน ที่เชื่อว่า “รัฐบาลไทยอ่อนแอ” เป็นโอกาสที่จะใช้กำลังเข้ายึด “พื้นที่ในหลักเขตไทย” ที่ “ละเลยให้คนเขมรเข้ามาตั้งชุมชน” ด้วยนึกว่า “เข้าใจการเมืองไทย” หารู้ไม่ว่า “รัฐบาลอ่อนแอ กองทัพยิ่งเข้มแข็ง” เมื่อบุกเข้ามาแล้วถูก “ตีโต้” แบบเอาจริง “กัมพูชา” จึงเสียหายยับเยิน และเมื่อ “ทหารสู้ไม่ได้” คิดใช้ “มวลชน” เป็นแนวหน้า ซึ่งลืมไปว่า “มวลชนไทย” ที่พร้อมเผชิญหน้า มีมากมาย

…ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในชื่อเสียงของตำรวจในเชิง “สร้างผลงานในทุกด้าน” เป็นที่รับรู้กันอยู่ว่าไม่มีใครล้ำหน้า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ไปได้ ยิ่งในช่วงหลังในสถานการณ์ต้อง “สึกพระ” โดยเฉพาะ “ชั้นผู้ใหญ่” ยิ่งชัดเจนว่า “บิ๊กเต่า” โดดเด่นในความไม่สะทกสะท้านต่อความเสี่ยงจากพลังศรัทธาของประชาชน ด้วยวิธีใช้การสอบสวนหาพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ “ลงดาบเมื่อดิ้นไม่หลุด” ดังนั้นอย่าแปลกใจเมื่อถึง “ฤดูแต่งตั้งโยกย้าย” แล้วไม่มีชื่อทั้งที่มี “คุณสมบัติ” เข้าเกณฑ์ จึงต้องแสดงให้เห็น “ความช้ำใจ” ต่อค่านิยม “คนของใคร มากกว่าผลงาน” กันบ้าง

…หากเลือกเดินในสาย “นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญการเมือง” โดยมุ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และความคิดที่ “เป็นกลาง เป็นธรรม” เพื่อประโยชน์ให้เกิดความรู้จริงต่อประชาชน เชื่อว่า “เดอะจ๊ะ” ธนพร ศรียากูล คงไม่น้อยอกน้อยใจที่ “ชื่อหลุดจากโผนักศึกษา วปอ.” ด้วยกระแสต่อต้าน “หลักสูตรคอนเน็กชั่นอภิสิทธิ์ชน” แม้ต้านไม่ได้ผล แต่ “คนส่วนใหญ่” ร่วมส่ายหน้ามากขึ้น “กูรู” ที่เลือกยืนอยู่ข้างประชาชนย่อมช่วยให้ได้รับการยกย่องมากกว่า

…เพราะเป็น “จังหวัดหนึ่งเดียว” ที่ “พรรคประชาชน” ได้รับเลือกเป็น “นายก อบจ.” กระทั่งมีการประกาศกันชัดเจนว่าจะทำ “ลำพูน” ให้เป็น “ต้นแบบองค์การบริหารการปกครองท้องถิ่น” เพื่อใช้เป็นเหตุผลของการผลักดัน “นโยบายกระจายอำนาจ” แบบเข้มข้น หลัง “รถเมล์ไฟฟ้าบริการทั่วจังหวัด” ตามมาแล้วด้วย “โซลาร์เซลล์ลดค่าไฟ” ตามเป้าหมาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” เพื่อความสำเร็จในการจัดการชีวิตได้ดีขึ้นของประชาชน ผลสรุปการพัฒนาในแต่ละปีของ “ลำพูน” จึงชวนติดตามยิ่ง

…ประกาศกร้าวจาก ภูมิธรรม เวชยชัย เพื่อจัดระเบียบการแสดงออกทางความคิดหลังตั้งทีมทนายฟ้องกราวรูด “หยุดบิดเบือน หยุดสร้างความเกลียดชังโดยสร้างข่าวเท็จทำลายผู้อื่น”

…ไม่รู้สื่อสารกันอีท่าไหน “ค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย” ที่กำลังเริ่มต้นอย่างคึกคัก และควรจะเป็น “ผลงานโบแดง” เปิดทะเบียนให้ฮือฮากันไม่กี่วัน “ทีมสื่อสารของรัฐบาล” ต้องออกมาขอโทษประชาชน “อีกแล้ว”

…อย่าได้ตกอกตกใจอะไรไปเลย ที่ภาพ อนุทิน ชาญวีรกูล กินข้าวกับ “คีย์อำนาจประเทศไทย” เหมือนเดินสายถี่ยิบ ด้วยประเทศนี้เชื่อใน “ดีล” ว่าเป็น “กลไกสู่ความสำเร็จ” ย่อมเป็นธรรมดาที่ต้องทำ ในจังหวะที่ “โอกาสมาจ่ออยู่ต่อหน้าเห็นๆ”

แสดงความยินดี – พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทย และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตจาง เจี้ยนเว่ย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี หยาง เสี่ยวหลง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมเข้าร่วมการพบปะในครั้งนี้ด้วย ณ สถานเอกอัครราชทูตจีนเมื่อเร็วๆ นี้
สุดยอดเยาวชน – อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชน Young OTOP ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากลประจำปี 2568 และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยมี จิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์, สยาม ศิริมงคล พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ดีไซเนอร์นักออกแบบ ร่วมงาน ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้
อบรม – รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานในงาน ซึ่งชมรม สวปอ.มส.9 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดย ศศมณฑ์ สงวนสิน ร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี และ บจก.ไอเดียล อินโนเวชั่น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยแผนภูมิความคิด (Mind Mapping)” โดยมี ณมรัตน์ ปึงตระกูล, เดชาธร แสงอำนาจ, วิชิต สุรพนานนท์ชัย, จิรเสกข์ วัฒนมงคล และ เสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ ร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ กรุงเทพฯ
คอลเล็กชั่นใหม่ – ประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.อายลิ้งค์ วิชั่น ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลกกว่า 20 แบรนด์ รวมถึงแบรนด์ “ic!berlin” จัดงานเปิดตัวคอลเล็กชั่นใหม่ “ic!berlin 2025” ภายใต้ธีม “THE SILVER LIGHT OF THE MOON” โดยมี ดาวิเด ลุนกี้ ผู้จัดการทั่วไปของ ic!berlin ประเทศเยอรมนี, ชัชวาลย์ วณิชไพสิฐ, กมลชนก วณิชไพสิฐ, สาวิตรี สุรธรรมวิทย์, สุรินทร์ทิพย์ เจริญสุข และหมาก-ปริญ สุภารัตน์ ร่วมงาน ที่เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท อาคารเกษรทาวเวอร์
นิทรรศการ – ฝั่ม เหวียต หุ่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงานเปิดนิทรรศการศิลปะ “MAEYE” (แม่อาย) โดย ออม เหวียน (Hom Nguyen) ศิลปินชื่อดังสัญชาติฝรั่งเศส-เวียดนาม เพื่อถ่ายทอดความงดงามของผู้หญิงและความเป็นแม่ โดยมีทอร์สเทน ริชเตอร์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
เล่าเรื่องให้เพื่อน – ฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.วิริยะประกันภัย นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมอยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ครั้งที่ 12 ตอน “Viriyah Privileges ทริปเมืองโบราณ สู่ประสบการณ์สุดประทับใจ” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์สุดพิเศษของโปรแกรม Viriyah Privileges ที่ได้มอบสิทธิเข้าชมเมืองโบราณฟรีให้แก่ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์วิริยะประกันภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์อีกมากมาย ณ เรือนกุหลาบ เมืองโบราณ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ