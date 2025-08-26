ทวี เผยคุย ภูมิธรรม เรื่องใหญ่ -อธิบดีดีเอสไอ รับคุยเรื่องที่ดินเขากระโดง แย้ม ใกล้รับเป็นคดีพิเศษ

การเมือง

ทวี เผยคุย ภูมิธรรม เรื่องใหญ่ – อธิบดีดีเอสไอ รับคุยปัญหาที่ดินเขากระโดง แย้ม ใกล้รับเป็นคดีพิเศษ

เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมเพื่อติดตามงาน นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า เป็นการตามความคืบหน้าของงบประมาณและเรื่องการกระจายอำนาจ ไม่มีอะไร ขณะที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า มีหลายเรื่อง หลังจากนี้นายภูมิธรรม จะเป็นคนให้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และประชาชนให้ความสนใจ

ด้าน พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ส่วนหนึ่งหารือกรณีปัญหาที่ดินเขากระโดง เมื่อถามว่า จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ใกล้แล้ว

