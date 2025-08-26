มติครม. ตั้งบิ๊กล็อต ข้าราชการการเมือง มีชื่อพรึบ อดีตส.ส. – ผู้สมัครหลายพรรค
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ในหลายกระทรวง พบมีชื่อ อดีตส.ส. กับอดีตผู้สมัครส.ส.จำนวนมาก ประกอบด้วย
1.กระทรวงมหาดไทย
ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้ง น.ส.วงศ์อะเคื้อ บุญศล เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์)]
ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายสมชัย อัศวชัยโสภณ อดีตส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์)
2.กระทรวงศึกษาธิการ
ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้
นายจิรทัศ ไกรเดชา อดีตส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์)
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ อดีตส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)
นายตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สตูล พรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์)]
3.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง ผศ.เจนจิรา รัตนเพียร โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้ว
ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายศุภชัย นพขำ อดีตส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้ว
ครม.มีมติอนุมติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายจำลอง ช่วยรอด อดีต ผู้สมัคร ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ อดีตส.ส.ยะลา พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธนสาร ธรรมสอน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอัครา พรหมเผ่า)]
นายธัญญวัฒน์ พากเพียร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอัครา พรหมเผ่า)