การเมือง

มติครม. ตั้งบิ๊กล็อต ข้าราชการการเมือง มีชื่อพรึบ อดีตส.ส. – ผู้สมัครหลายพรรค 

มติครม. ตั้งบิ๊กล็อต ข้าราชการการเมือง มีชื่อพรึบ อดีตส.ส. – ผู้สมัครหลายพรรค  

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ในหลายกระทรวง พบมีชื่อ อดีตส.ส. กับอดีตผู้สมัครส.ส.จำนวนมาก ประกอบด้วย

1.กระทรวงมหาดไทย

ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้ง น.ส.วงศ์อะเคื้อ บุญศล เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์)]

ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายสมชัย  อัศวชัยโสภณ อดีตส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์)

2.กระทรวงศึกษาธิการ

ADVERTISMENT

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้

นายจิรทัศ ไกรเดชา อดีตส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์)

นายวัชรพล โตมรศักดิ์ อดีตส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)

นายตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สตูล พรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์)]

3.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง ผศ.เจนจิรา รัตนเพียร โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายศุภชัย นพขำ อดีตส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ครม.มีมติอนุมติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายจำลอง ช่วยรอด อดีต ผู้สมัคร ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ อดีตส.ส.ยะลา พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธนสาร ธรรมสอน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอัครา พรหมเผ่า)]

นายธัญญวัฒน์ พากเพียร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอัครา พรหมเผ่า)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง