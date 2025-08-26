บิ๊กเต่า เล่าสาเหตุร้อง ‘ภูมิธรรม’ หวังสังคมตำรวจพ้นระบบอุปถัมภ์ เผยเคยถูกรังแกตั้งแต่ปีที่แล้ว

บิ๊กเต่า แจงร้อง ภูมิธรรม ทบทวน โผตำรวจ อยากให้ใช้กม.-ความสามารถเป็นตัวชี้วัด ลั่น ใครเก่งกว่าพร้อม
เมื่อเวลา 19.10 น. วันที่ 26 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายก และประธานกรรมการข้าราชการตำรวจและกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หลังทำหนังสือร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี 2568 ว่า วันนี้มารายงานเรื่องวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ไม่มีการพูดเรื่องนี้ แต่นายภูมิธรรม รับเรื่องไว้แล้ว และบอกอย่างเดียวว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคน
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะทำให้เสียกำลังใจหรือไม่ ถ้าหากไม่ได้การทบทวนเรื่องนี้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ตนและข้าราชการได้รับสิทธิ์ทุกคน ระบบการแต่งตั้งเป็นกฎหมาย ฉะนั้นทุกคนต้องมีสิทธิ์ ซึ่งนายภูมิธรรม เป็นประธาน ก.ตร. เป็นผู้ใหญ่และมีเหตุผล เชื่อว่าต้องให้ความเป็นธรรมอยู่แล้ว สิ่งที่ร้องไปเพราะอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมตำรวจที่ยังใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ว่าคนที่ตั้งใจทำงานมีความรู้ความสามารถจะได้รับการตอบแทน จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ แต่ไม่ใช่ให้เอาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเฉพาะกลุ่ม
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ถ้าความยุติธรรมไม่มี จะเกิดการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม อยู่ไปเพื่อรอหรือวิ่งเต้น ตนอยากให้ทุกคนแข่งกันทำงานเพื่อประชาชน ใครทำไม่ดีก็ตั้งคณะกรรมการ ถ้าทำดีทำขยันก็ได้รางวัลไป มันต้องมีเหยื่อล่อ ทุกคนที่ทำงานไม่มีหรอกจะพูดว่าไม่หวังที่จะเจริญก้าวหน้าทุกคนหวัง
“ผมได้รับร้องเรียนจากเพื่อนพี่น้อง ระบบความเป็นธรรมของเรานั้นแก้กฎหมายก็ยังเหมือนเดิม ฉะนั้นอยากให้ทำตามกฎหมาย รูปแบบของการประเมินที่เคยทำมา และมันตรวจสอบได้โดยคะแนนว่าคนนี้น้อยคนนั้นมาก ตรวจสอบเป็นรายบุคคลแล้วจะรู้ว่าใครมีผลงาน ฉะนั้นหากระบบคุณธรรมไม่เกิด ประชาชนก็ไม่ได้รับความยุติธรรม ผมเป็นหนังหน้าไฟมาวันนี้ ผมทำงานและเห็นการเปลี่ยนแปลงมาหลายองค์กร แต่หันหน้ามาดูองค์กรของเราเองมันไม่เปลี่ยน ผมก็อยากให้มันเปลี่ยน ผมไม่ได้ไม่เป็นไร จำคำพูดไว้ ถ้าเขาพิจารณาแล้วผมไม่ได้ และมีคนมีความสามารถเหนือผมได้ไป ยินดีด้วย พูดไว้ตรงนี้ไม่งอแง นี่เป็นหนังสือร้องเรียนฉบับแรกในชีวิต“
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ตนถูกรังแกตั้งแต่ปีที่แล้ว ที่สกัดตนและเอามาอยู่ที่นครบาล และบอร์ด ก.ตร. ชุดใหญ่ช่วยตนไว้ เขาบอกว่าตนทำงานไม่มีความผิดจะย้ายได้อย่างไร สาเหตุที่ตนถูกย้ายมาจากคดีใหญ่คดีหนึ่ง ซึ่งเขาห้ามไม่ให้ตนพูดตอนที่ตนจะถูกย้ายนั้น รู้เลยว่ามีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว และบอกถึงเรื่องราวไปกับผู้ใหญ่ทั้งหมดแล้วแต่ยังถูกเสนอย้าย ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันหมด