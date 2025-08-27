แพทองธาร หัวโต๊ะ กก.วัฒนธรรมแห่งชาติ ยิ้มแย้มทักสื่อ แซวไม่เจอกันมาสักพัก

‘อิ๊งค์’ หัวโต๊ะ กก.วัฒนธรรมแห่งชาติ ถกวาระลับ-ปกติ ยิ้มแย้มทักสื่อ ไม่เจอกันมาสักพัก
เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 27 สิงหาคม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม เดินทางถึงกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2568 ในเวลา 10.30 น.
โดย น.ส.แพทองธารมีท่าทีผ่อนคลาย สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส กล่าวสวัสดีคณะกรรมการและทักทายสื่อมวลชน ก่อนเปิดประชุมว่า เราไม่ได้เจอกันมาพักหนึ่ง วันนี้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ตนมาปฏิบัติหน้าที่ประธาน โดยวาระการประชุมมีทั้งเรื่องพิจารณาขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปี 2569 รวมถึงวาระลับ และวาระปกติ
ขณะที่ช่วงบ่ายวันเดียวกัน น.ส.แพทองธารจะเป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดงาน “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปี 2568 นับเป็นการปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงครั้งแรก นับจากชี้แจงพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญ