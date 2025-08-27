ส.ว.จี้ถาม นายกฯ ปมไม่ชัดเจนรับรองวุฒิการศึกษาต่างประเทศ หวังสร้างความเชื่อมั่นการศึกษาไทย

ส.ว.เปรมศักดิ์ จี้ถาม นายกฯ ปมความไม่ชัดเจนการรับรองวุฒิการศึกษาต่างประเทศ หวัง สร้างความเชื่อมั่นระบบการศึกษาไทยไม่ตกอยู่ภายใต้เกมการเมือง
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. เปิดเผยว่าตนได้ยื่นกระทู้ถามต่อประธานวุฒิสภา เพื่อนำส่งถึงนายกรัฐมนตรี ในเรื่องของ ปัญหาการรับรองคุณวุฒิจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจำนวนมากไม่ได้รับสิทธิอย่างเป็นธรรม ทั้งที่ควรได้รับการพิจารณาตามมาตรฐานสากล
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า ตัวอย่างกรณีของ นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจาก Pacific States University สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการรับรองจาก Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS) ว่าเป็นตัวอย่างชัดเจนของความไม่เป็นธรรม แม้เขาจะผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและบรรจุเป็นอาจารย์ตั้งแต่ปี 2554 แต่ภายหลังกลับถูกตรวจสอบซ้ำหลายเรื่อง และถูกถอดถอนตำแหน่งอธิการบดี พร้อมเพิกถอนตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งที่กระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่ามหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ศึกษาได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
“กรณีนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบุคคล แต่ยังสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบวุฒิอาจถูกใช้เป็น เวทีเล่นงานคู่แข่งทางการเมือง ซึ่งบั่นทอนความน่าเชื่อถือของระบบราชการและวงการอุดมศึกษาไทย” น.พ.เปรมศักดิ์กล่าว
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่าตนตั้งคำถามสำคัญต่อรัฐบาล 3 ประเด็น ได้แก่
1. การกำหนดอำนาจหน้าที่ระหว่าง ก.พ. และ สป.อว. ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการใช้ดุลพินิจทางการเมือง
2. การจัดทำฐานข้อมูลกลางของสถาบันการศึกษาต่างประเทศและองค์กรรับรอง เพื่อให้การตรวจสอบโปร่งใส รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมกลไกป้องกันไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งและเลือกปฏิบัติซ้ำ
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวย้ำว่า รัฐบาลต้องชี้แจงต่อสาธารณะผ่านราชกิจจานุเบกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบการศึกษาไทยจะไม่ตกอยู่ภายใต้ เกมการเมืองหรือแรงต้านจากกลุ่มอำนาจเก่า