ส.ส.เพื่อไทย อวยพร แพทองธาร รอดคดี 29 ส.ค. กลับมาเป็นขวัญใจปชช.ต่อไป
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้เปิดให้สมาชิกหารือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยนายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) หารือว่า เรื่องปัญหาทางหลวงสะพานข้าแม่น้ำมูล ที่กระทรวงคมนาคมเร่งก่อสร้าง แต่ยังเหลือถนนในทางหลวงชนบท สาย ทช.4005 เส้นทางคับแคบสวนเลน วันนี้ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง และขอให้ขยายถนน
นายวรสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีประชาชนในพื้นที่ 2 ตำบลร้องเรียนตนมาว่าไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ อ.น้ำยืนซึ่งเกิดสถานการณ์สู้รบ จากการที่ตนได้ลงพื้นที่ก็พบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขณะนี้บ้านเรือนพังกว่า 80 หลัง และทางจังหวัดได้เยียวยาเรียบร้อยแล้ว จากมติคณะรัฐมนตรี
”ต้องขอบคุณ มท.1 ท่านภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ มท.2 ท่านธีรรัตน์ สำเร็จวานิช ที่อนุมัติงบประมาณ 5,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ ที่เราจะขาดผู้นำไม่ได้ ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้จะตัดสินนายกฯ แพทองธาร ชินวัตร ขอให้ท่านนายกปลอดภัยทุกสิ่ง และกลับมาเป็นนายกขวัญใจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป“ นายวรสิทธิ์ กล่าว