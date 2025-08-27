สภาฯป่วนแต่เช้า เถียงกันวุ่นเรื่ององค์ประชุม วิโรจน์ ชี้เป็นความรับผิดชอบรบ. รทสช.อ้างฝนตก-รถติด

สภาป่วนแต่เช้า เถียงกันวุ่นเรื่ององค์ประชุม “วิโรจน์” ยอมรับเข้าประชุมแต่ไม่เป็นองค์ประชุม เหตุเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาล ขณะที่ “ส.ส.รทสช.” อ้างฝนตก-รถติด ทำมาสายไม่ได้ขี้เกียจสันหลังยาว
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 10.45 น. ที่รัฐสภา ในกาประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะมีเวลาคนละ 2 นาที ในขณะที่ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย หารือเป็นคนสุดท้าย เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวสุรินทร์ ที่ยังกังวลและหวาดผวากับการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา แต่ถูก นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ลุกขึ้นประท้วง การทำหน้าที่ของประธานไม่เป็นกลางว่าเวลา ส.ส.คนอื่นหารือก็ใช้เวลา 2 นาที แต่นายครูมานิตย์ ใช้เวลาหารือประมาณ 5 นาที และพูดวนเวียนซ้ำซากไปเรื่อยๆ ถ้าพูดกันตรงๆ ตอนนี้ถ้าดูจากหน้าจอ มีผู้มาประชุมจำนวน 240 คน ซึ่งยังไม่ครบองค์ประชุมที่ต้องใช้ 246
“ไม่ต้องถาม เพราะเห็น ส.ส.หลายคนไปโพสต์ว่า พรรคฝ่ายค้านไม่มาลงชื่อ ผมเป็นคนตรงไปตรงมา ขอบอกแบบไม่มีเม้มว่าผมมาแล้ว แต่ไม่ลงชื่อ เพราะถ้าลงชื่อจะไม่มีทางรู้เลยว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีพฤติกรรมที่ขอใช้คำพูดของท่านวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ประธานวิปรัฐบาล ว่าขี้เกียจสันหลังยาวหรือเปล่า ขอให้รีบโทรกันมาตอนนี้อยู่สายเอเชีย สายใต้ ให้รีบมา” นายวิโรจน์กล่าว
ทำให้ นายวิชัย สุดสวาสดิ์ ส.ส.ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ ประท้วงว่า สิ่งที่นายวิโรจน์พูดว่า ส.ส.ฝั่งรัฐบาลสันหลังยาว ท่านต้องเข้าใจว่าตอนนี้หน้าฝน มีปัญหาเรื่องการเดินทาง พื้นที่ท่านฝนอาจจะไม่ตก แต่ฝั่งธนฯฝนตกเยอะมารถติดเยอะมาก เพราะฉะนั้นท่านอย่าเอาสิ่งนี้มาเป็นเรื่องการเมืองให้มากเกินไป ฝ่ายค้านไม่ลงชื่อไม่เป็นไร เดี๋ยวพวกเรารอ และขอให้ประธานวินิจฉัยให้ชัด ไม่เช่นนั้นพวกเราเสียชื่อหมด เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น ประชาชนดูอยู่ เขารู้ว่าใครเป็นใคร อะไรเป็นอะไร ตอนนี้ประชาชนเริ่มเบื่อพวกเรา ส.ส.ทั้งสภา เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี้
ขณะที่ นางนุชนารถ จารุวงศ์เสถียร ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ก็อธิบายว่า ไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต่างก็กินเงินเดือนภาษีของประชาชน
ทำให้นายวันมูหะมัดนอร์ตัดบทไม่ให้พูดโดยบอกว่าประเด็นนี้น่าจะจบได้แล้ว เพราะหมดการหารือแล้ว
ทั้งนี้ นายครูมานิตย์เพียงชี้แจงว่า ไม่ได้มีเจตนาที่จะดึงเวลาและอภิปรายซ้ำซากเพราะเป็นเรื่องของชีวิตคนคนตาย คนหวาดผวา คิดว่า ส.ส.น่าจะเข้าใจปัญหาเรื่องเหล่านี้ ตนจึงจำเป็นต้องขอเป็นคนสุดท้ายในการหารือ ถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก
ส่วน นายวัชพล ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะวิปรัฐบาลชี้แจงเรื่ององค์ประชุมว่า ขอขอบคุณฝ่ายค้านที่เป็นร่วมเป็นองค์ประชุมในการประชุมสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านกฎหมายสำคัญได้และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายค้าน และกฎหมายการขนส่งทางราง ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ประชาชนรออยู่ ซึ่งโครงการที่รัฐบาลตั้งไจทำ และถ้ามาดูในรายละเอียด กรุงเทพฯมี ส.ส.พรรคเพื่อไทยแค่คนเดียว ที่เหลือมาจากพรรคฝ่ายค้านทั้งหมด ดังนั้นหาก ส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านไม่เป็นองค์ประชุมก็คงต้องตอบคำถามสังคมกันเอง
ทั้งนี้ นายวันมูหะมัดนอร์พยายามควบคุมการประชุมให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์ของประชาชน และแจงว่าขณะนี้มีผู้เข้าประชุมคบองค์ประชุม ขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
แต่ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ลุกขึ้นแย้งว่า คิดว่าการประชุมวันนี้ไม่ราบรื่นแน่นอน ที่มีวาระที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดมีความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นนโยบายรือธงของท่านจริง คุณคิดว่าถ้าท่านมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ การพิจารณาก็ไปไกลแล้วไม่ต้องมาขอโทษกัน ทำให้นายวันมูหะมัดนอร์ตัดบท และพยายามที่จะเข้าสู่วาระการประชุม พร้อมกล่าวว่าประเด็นเรื่ององค์ประชุมที่มีการต่อว่ากันตนเห็นว่าพอสมควรแล้วขอให้การประชุมของเราดำเนินไปด้วยดีขอความกรุณาน่าจะจบได้ หากองค์ประชุมไม่ครบก็เปิดไม่ได้ ถ้าองค์ประชุมครบแล้วท่านเห็นว่าวาระไหนองค์ประชุมไม่ครบ หรือผิดข้อบังคับข้อใด ท่านก็ประท้วงได้ แต่ไม่อยากให้โต้เถียงกันไปมา