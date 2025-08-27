ภูมิธรรม ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา ปมบิ๊กเต่าร้องโผตร. ชี้ป.ป.ช.-ปปง.ร่วมสอบคดีวัดพระบาทน้ำพุด้วย

‘บิ๊กอ้วน’ เผย ‘บิ๊กเต่า’ รายงานคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุ ให้ ป.ป.ช.-ปปง.ร่วมสอบ ปัดตอบฟอกเงินหรือไม่ รอ ตร.แถลงความชัดเจน ชี้ให้หน่วยงานพิจารณาระเบียบกฎเกณฑ์ ปมแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจ ย้ำมีสิทธิร้องถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรม
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม ทึ่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ กล่าวกรณี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มารายงานความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุว่า ได้รายงานว่าพบหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งก็จะทำการสอบสวน ถ้าชัดเจนอะไรแล้วก็คงจะมีแถลง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้แถลง เช่น ป.ป.ช. ปปง. และตำรวจ
เมื่อถามว่า ที่ให้ ปปง.เข้ามาตรวจสอบด้วยแสดงว่ามีการฟอกเงินใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เราพูดไม่ได้ ต้องให้มีการสอบสวนแล้วดูข้อเท็จจริง ส่วนจะใช้เวลานานหรือไม่อยู่ที่การทำคดี เราต้องระมัดระวัง ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแล้วไปทึกทัก ต้องไปดูว่ามันถูกต้องหรือผิดกฎหมาย อยู่ที่คนทำคดี เรื่องนี้เราตอบยาก
เมื่อถามถึงกรณีที่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติยื่นขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจประจำปี 2568 ขณะเดียวกัน พล.ต.ต.จรูญเกียรติก็มีการขึ้นตำแหน่งแบบฟาสต์แทร็ก จากรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็นผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) จะเป็นเงื่อนไขที่คณะกรรมการจะไม่แต่งตั้งหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาว่าประวัติเป็นอย่างไร ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด เพียงแต่รับฟังข้อร้องเรียน ที่ทำเป็นหนังสือมาชัดเจน ก็เอามาพิจารณา คงจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาว่าเป็นมาอย่างไร หรือมีความเข้าใจผิดกัน
เมื่อถามว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติบอกว่าทำงานเป็นหนังหน้าไฟ ทำงานมีผลงานทุกคดี นายภูมิธรรมกล่าวว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติเป็นคนทำงาน ถ้าดูจากการทำคดีในช่วงนี้จะเห็นว่าเขาได้ทำงานในคดีต่างๆ ให้มีความชัดเจน ต้องไปดูระเบียบกฎเกณฑ์ว่าเป็นมาอย่างไร ขอให้เป็นเรื่องภายในที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะไปดูเพื่อให้ความเป็นธรรม ทุกคนถ้าเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มีสิทธิที่จะร้องเรียน ต้องไปดูรายละเอียด