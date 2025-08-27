เพื่อไทย หวัง ‘แพทองธาร’ ผ่านวิกฤต นัดตบเท้าให้กำลังใจ 29 ส.ค.นี้

เพื่อไทย หวัง ‘แพทองธาร’ ผ่านวิกฤต เตรียมตบเท้าให้กำลังใจ 29 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้มีการจับกลุ่มคุย ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีคลิปเสียงสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้
โดยต่างมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันคือเชื่อมั่นในเจตนาดีของ น.ส.แพทองธาร ที่พูดคุยเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรง ไม่มีเจตนาร้ายต่อประเทศ และหวังว่าน.ส.แพทองธารจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ รวมถึงมีการพูดคุยกันถึงการเตรียมตัวนัดหมายเพื่อไปให้กำลังใจ น.ส.แพทองธาร ในการฟังคำวินิจฉัยดังกล่าว