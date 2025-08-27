อนุฯกีฬาวุฒิสภา ห่วงซีเกมส์ 33 สะดุด งบ-ถ่ายทอดสด-ที่พักนักกีฬา ยังไร้ข้อสรุป

‘อนุกมธ.กีฬาวุฒิสภา’ ห่วงเจ้าภาพซีเกมส์ 33 สะดุด งบ-ถ่ายทอดสด-ที่พักนักกีฬายังไร้ข้อสรุป ชี้เปลี่ยน รมต.มาแล้ว 3 คน จี้รัฐบาลเร่งใส่ใจ แก้ปัญหาเพื่อรักษาภาพลักษณ์ประเทศ ไม่ให้คนไทยผิดหวัง
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่รัฐสภา คณะอนุกรรมาธิการด้านการกีฬา ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภา โดยมี นายจำลอง อนันตสุข ทำหน้าที่ประธาน ร่วมกับผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ใช้เวลาหารือกว่า 3 ชั่วโมง
นายจำลอง เปิดเผยภายหลังประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ มีความกังวลอย่างมากต่อการเตรียมงาน หลังจากรับฟังรายงานแล้วพบว่า ปัญหางบประมาณ เป็นอุปสรรคใหญ่ที่รัฐบาลยังขาดความใส่ใจ อีกทั้ง ศูนย์ถ่ายทอดสดและศูนย์สื่อมวลชน ยังไม่มีความคืบหน้าแม้เหลือเวลาไม่ถึง 3 เดือน ขณะที่ โลโก้การแข่งขัน ยังไม่สามารถใช้ได้เพราะต้องรอตรวจสอบข้อตกลงทางกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อการลงนามสัญญาผู้สนับสนุนที่ล่าช้าออกไป
นอกจากนี้ ปัญหาการจัดหาที่พักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 10,000 คน ยังติดขัด เนื่องจากไม่มีงบจองห้องพัก ต้องรอใช้งบปี 2569 หลังเดือนกันยายน ทำให้ไม่มั่นใจว่าโรงแรมจะสามารถกันห้องได้ตามความต้องการ
“ที่ผ่านมารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ แต่ครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยอุปสรรค มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีที่กำกับกีฬาแล้วถึง 3 คน ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดงาน คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลใส่ใจมากกว่านี้ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ประเทศ และไม่ทำให้คนไทยผิดหวัง” นายจำลองกล่าว