พิชัย ถกทูตสหรัฐฯ ติดตามความคืบหน้าเจรจาภาษี – การร่วมมือทาง ศก.

ทูตสหรัฐฯ พบ ‘พิชัย’ ถกความคืบหน้าเจรจาภาษี – การร่วมมือทาง ศก. ชมนโยบายรัฐบาล ดึงค่ายหนังถ่ายทำในไทย เพิ่มการจ้างงาน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่ห้องงาช้าง อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (The Honorable Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบหารือกับนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยนางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
นายพิชัย และเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ โดยต่างเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นพันธมิตรที่สำคัญของกันและกัน และการมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างมหาศาล พร้อมเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือทั้งสองด้านให้ก้าวหน้าในบรรยากาศแห่งมิตรภาพและการเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญต่อกัน
ทั้งสองฝ่ายยังต่างยินดีที่การเดินทางเยือนไทยของคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกา (Congressional Delegation: CODEL) และได้พบหารือกับรองนายกรัฐมนตรี ภูมิธรรม รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รวมถึงการหารือระหว่าง CODEL กับรองนายกรัฐมนตรีฯ พิชัย เมื่อวานนี้ (26 ส.ค.) ได้นำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกขยายความร่วมมือในด้านสำคัญอื่นๆอีกหลายมิติ และตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรที่ยาวนานของทั้งสองประเทศ
ในประเด็นการเจรจาภาษี นายพิชัย กล่าวว่า การเจรจาเรื่องมาตรการภาษีต่างตอบแทนของสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุด โดยได้มีการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอเชิงรูปธรรมที่สามารถตอบโจทย์ข้อกังวลด้านการค้าของสหรัฐฯ ได้อย่างน่าพอใจ
สำหรับอัตราภาษีที่ปรับใหม่ในระดับ 19% นายพิชัย กล่าวว่า ไทยพึงพอใจต่อพัฒนาการเชิงบวกเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเดิม โดยมองว่าจะช่วยให้ธุรกิจไทยยังคงความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก แม้จะยังเพิ่มต้นทุนการส่งออกและสร้างความไม่แน่นอน โดยเฉพาะกรณีอัตราภาษี สำหรับการถ่ายโอนสินค้าผ่านประเทศที่สาม (Transshipment) อย่างไรก็ดีไทยพร้อมทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว พร้อมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือกับไทยพร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดกับไทย เพื่อให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของไทย-สหรัฐฯ
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ยังกล่าวชื่นชมถึงนโยบายของรัฐบาลในการดึงดูดบริษัทผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ของสหรัฐฯ ในการใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำ ซึ่งนับเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จโดยภาพยนตร์และซีรีส์ดังหลายเรื่องอย่าง The White Lotus, Jurassic World ได้ ก่อให้เกิดการจ้างงานคนไทยจำนวนมาก และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งความสำเร็จของความร่วมมือในเรื่องนี้ สามารถเป็นตัวอย่างของความร่วมมือไทย-สหรัฐ ที่จะนำไปต่อยอดผลักดันไปสู่ความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ได้ในอนาคต
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงกระบวนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank Group) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ประจำปี 2569 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่เกิดจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา
นายพิชัย กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วในทุกเรื่อง ส่วนการรับมือกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจชายแดน รวมถึงได้มีมาตรการเยียวยาประชาชนและธุรกิจรองรับไว้แล้ว ด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ หวังว่าสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จะเกิดสันติภาพที่ยั่งยืนโดยเร็ว และสหรัฐฯ ในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทย ยินดีให้ความช่วยเหลือกับไทยอย่างใกล้ชิด