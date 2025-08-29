เรียงคนมาเป็นข่าว

|ผู้เขียน
|นิวรอน
⦁…ทุกสายตาจับจ้องผลการตัดสินคดีคลิปฮุน เซน วันที่ 29 สิงหาคม แม้พรรคเพื่อไทยจะมั่นใจเต็มเปี่ยมว่า “แพทองธาร ชินวัตร” จะได้สถานะนายกฯกลับคืน แต่ทุกอย่างต้องรอวันพิพากษา ส่วนที่หนักหนาสาหัสกว่านั้นคือสถานการณ์ของประเทศที่กำลังต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เมื่อการเมืองมีความนิ่งก็หวังว่าปัญหาของชาวบ้านจะได้รับการบรรเทา
⦁…สังคมยังป่วย ดูได้จากการไต่สวน นายกฯอิ๊งค์ ที่มีการบิดเบือนถ้อยคำของตุลาการ จากที่ตุลาการบอกให้ “นั่งลงครับ” แต่มีผู้คิดพิเรนทร์ ทำคลิปเผยแพร่ว่า “นั่งลงลูก” จากนั้นบรรดากองแช่งก็ขยายผลด้วยการแชร์ งานนี้ศาลรัฐธรรมนูญคงสุดทน แถลงดำเนินคดีกลุ่มผลิตเผยแพร่เฟคนิวส์ ทั้งละเมิดอำนาจศาลและขัด พ.ร.บ.คอมพ์
⦁…เรื่องเฟคนิวส์นี้ ปรมาจารย์ยังคงเป็นเขมร เรื่องโกหกโลก หลอกลวงคนในชาติตัวเอง รวมถึงความขยันที่จะโกหก ต้องยอมกัมพูชาเขาล่ะ แต่ฝ่ายไทยอย่าเอือมระอา เมื่อเขาขยันโกหก เราต้องขยันพิสูจน์ความจริง แฉให้โลกเห็น ทั้งทุ่นระเบิดที่วางไว้ชายแดน ทั้งใช้มนุษย์มาเป็นโล่ ฝาก “มาริษ เสงี่ยมพงษ์” รัฐมนตรีต่างประเทศ ออกโรงแฉให้โลกเห็น และเชิญชวนให้โลกบอยคอต อย่าไปบริจาคเงินให้ประเทศที่ไม่ทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ โดยลอบวางทุ่นระเบิดไม่ยอมหยุด
⦁…เมื่อเกิดปัญหาต้องแสวงหาทางคลี่คลาย การปะทะกับกัมพูชา ฝ่ายไทย “รู้เขา รู้เรา” หลายมิติ ทั้งด้านการรุก การรับ การทหาร การทูตการเมือง การเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาดูเหมือนไทยจะเป็นฝ่ายรับ แต่ต่อไปจากนี้ไทยควรจะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายรุก กดดันเพื่อให้กัมพูชาขึ้นโต๊ะเจรจาทวิภาคี หยุดการทำลายชีวิต หยุดเผาผลาญประเทศชาติกันเสียที
⦁…ในที่สุดพระอลงกตก็ต้องคดีอาญา ตำรวจกองปราบปรามแว่วข่าวว่าจะหนี ขอหมายจับแล้วควบคุมตัว วันรุ่งขึ้นจากพระกลายเป็นฆราวาส หลวงพ่อประกาศสึก ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ต่อสู้คดียักยอก ฟอกเงิน และ ม.157 ขณะที่หมอบีก็ถูกควบคุมตัว ต่อไปความคลุมเครือหลายเรื่องจะได้รับความกระจ่าง หลังจากพนักงานสอบสวนได้ทำงาน เพราะตอนนี้ วันเกิด ถิ่นเกิด และการศึกษาก็เริ่มรู้แล้ว เหตุผลการเปลี่ยนชื่อก็เกี่ยวโยงกับหนีทหาร ต่อไปเรื่องอื่นๆ น่าจะชัดเจนขึ้น ส่วนอะไรผิดอะไรถูกต้องว่ากันไปตามนั้น
⦁…กรณีสถาบันสงฆ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะได้ “รู้เขา รู้เรา” เพื่อนำเอาปัญหาไปแก้ไข ปรับปรุงให้สิ่งดีๆ ดีๆ ยิ่งขึ้น และนำเอาสิ่งที่ถ่วงรั้งออกไป เพื่อให้คนส่วนใหญ่มีที่พึ่งพาทางจิตใจอย่างไม่เคลือบแคลง ขณะเดียวกัน ต้องช่วยกันลดกิเลสพระ ช่วยกันทำให้ชีวิตในผ้าเหลืองอยู่ใกล้พระธรรม ห่างไกลโลภ โกรธ หลง
⦁…นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายเลื่อนจากกำหนด 1 ตุลาคม ออกไปเป็น 15 พฤศจิกายนแล้ว เตือนรัฐบาลว่า หากเป็นเช่นนี้บ่อยๆ การ “เลื่อน” และ “เลิก” นโยบายของตัวเอง จะกระทบต่อความเชื่อมั่น แถมเมื่อไม่กี่วันก่อน สภาเพิ่งปิดประชุมหนีล่ม เป็นเหตุการณ์ระหว่างการพิจารณากฎหมายตั๋วร่วม ซึ่งเป็น 1 ใน 3 กฎหมายสำคัญของนโยบายนี้ พรรคเพื่อไทยจึงต้องรีบปิดจุดอ่อน ผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นจริง เพราะหากล่าช้า จะกลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องแก้ต่างจากสังคม
⦁…กาลเวลาเดินเร็ว เผลอแผล็บเดียวทุกอย่างกำลังก้าวสู่เดือนกันยายน ครบ 1 ปีรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ที่ต้องมีผู้สอบถามความคืบหน้านโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลประกาศไว้ รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ที่เมื่อปลายปีที่แล้วรัฐบาลจัดเป็นแพคเกจใหญ่ งานนี้ฝ่ายรัฐบาลต้องโชว์ผลงาน ตักตวงคะแนนเอาไว้ อย่าปล่อยให้คะแนนสูญเสียไปกับการเลื่อน และการเลิก เหมือนหลายโครงการที่ผ่านมา
มอบรางวัล – นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้ ชัยยศ เจติยานุวัตร ผอ.สายงานTrading & Environment Social Governance บมจ.สตาร์ปริ๊นท์ ผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ด้วยระบบ Moral Credit ภาคเอกชน ประจำปี 2568 จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เปิดศูนย์ – ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ปธ.จนท.บห. บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ช้าง Elephant Forest Phitsanulok โดยมี ทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, วราภรณ์ เสริมภักดีกุล, ทริเซีย โครสดอล, โรเจอร์ เพตเตอร์สัน, โรจนา สังข์ทอ, กัญจนา ศิลปอาชาและศิรอาภา ศิริวิริยะกุล เข้าร่วม ณ รร.ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท พิษณุโลก
มอบถ้วย – ธีระพงศ์ ช่วยชู ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลและการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ระดับอนุบาลภาคใต้ ครั้งที่ 12 Jungceylon Junior Soccer 2025 โดยมี ธรรมรงค์
ช่วยอักษร, ลลิตา มณีศรี และแจ็คกี้ เธีย ร่วมมอบถ้วยรางวัล ณ ลานกิจกรรมเดอะเบย์ อารีน่า ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้
จัดโครงการ – พุทธวรรณ สุภัทรนันท์ ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร Sea (ประเทศไทย) ร่วมกับ ฤทัย จงสฤษดิ์, ชลิพา ดุลยากร, สิริยากร จันทหาร และภวิษย์พร เจียรประเสริฐ ร่วมจัดโครงการ Women Made: Girl in
STEM เป็นปีที่ 2 โดยพานักเรียนและครูรวมกว่า 180 คน ร่วมกิจกรรม Day Camp เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจให้นักเรียนหญิงกล้าก้าวสู่สายอาชีพที่สนใจ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้
เปิดตัว – จิตรฤดี พนิตพล รอง กก.ผจก.กลุ่มสินค้าแฟชั่นและนาฬิกา บจก.เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดงานฉลองเปิดตัว Paul Smith แฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี วรดา วงษ์ขันธ์, วิไลลักษณ์ ทองเจือ, อรรคพล ฤทัยยานนท์, ทิพนารี วีรวัฒโนดม และกองทัพ พีค ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เมื่อเร็วๆ นี้
จัดสัมมนา – นพ.วิทยา วันเพ็ญ รอง กก.ผอ.สำนักงานแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดสัมมนาวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและการผ่าตัดเปลี่ยนไต โดยมี พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร, รศ.พญ.ชนิกานต์ ศมาวรรตกุล และ พรรณเพ็ญ หงอสกุล ร่วมงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้