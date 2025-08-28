อิ๊งค์ ส่งตัวแทนฟังคดีตัดสินคลิปเสียง 29 ส.ค. ขอไปลุ้นจะอยู่-หรือไป ที่ทำเนียบฯ พร้อมรมต.และส.ส.เพื่อไทย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดส่งตัวแทนเข้าร่วมฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่ กรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โดยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะออกบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในเวลา 15.00 น. วันพรุ่งนี้ หรือ 29 สิงหาคม ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ทั้งนี้ นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า น.ส.แพทองธาร กำหนดเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลในวันตัดสิน ช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ท่ามกลางรัฐมนตรีร่วมนั่งฟังคำวินิจฉัยด้วย จากนั้นในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. ส.ส.พรรคเพื่อไทย (พท.) จะแวะมาให้กำลังใจ ไม่ว่าผลออกมาบวกหรือลบไม่ใช่ปัญหา เพราะจะมาให้กำลังใจ
นายสมคิดกล่าวว่า กรณีมีกระแสข่าวว่าหาก น.ส.แพทองธารไปต่อไม่ได้ จะมีการทุ่มเงินเพื่อซื้อ ส.ส.มาโหวตให้กับฝั่งตัวเองนั้น เรื่องนี้เป็นเพียงข่าวเชิงแหล่งข่าว เพราะคะแนนเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมยังเป็นตัวเลขเดิม หากผลออกมาเป็นลบกับ น.ส.แพทองธารก็โหวตนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯอีกคนของพรรค พท. แต่ถ้าเป็นบวกก็ทำงานต่อ ยืนยันรัฐบาลไม่ได้วิตกอะไร ที่มีคนไปปั่นกระแสว่ามีจำนวนเงิน 2 พันล้านบาท เป็นการสร้างกระแสธรรมดา ยืนยันพรรคร่วมรัฐบาลยังจับมือกันแน่น ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร ได้คุยกับวิปรัฐบาลแล้วเมื่อวัน 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนคนที่คาดหวังว่าจะซื้อนู่นซื้อนี่มาเพื่อเป็นนายกฯ ก็หวังกันไป
“หาก น.ส.แพทองธารไม่ได้ไปต่อ ก็อาจเสียเวลาสัก 2-3 สัปดาห์เพื่อเลือกนายกฯโดยเร็ว” นายสมคิดกล่าว
คิดว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อได้อีกนานหรือไม่ เพราะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าผลงานไม่ออก นายสมคิดกล่าวว่า ผลงานต้องทยอยออกอยู่แล้ว เช่น เรื่องยาเสพติด ส่วนเรื่องรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายเดี๋ยวก็ออก ช้าแค่ตรงกฎหมาย แต่ถ้าไม่ออกเลยก็เป็นไปตามธรรมชาติของรัฐบาล
