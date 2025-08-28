ก่อแก้ว ชี้ 3 ทางเลือก นายกฯใหม่ ถ้าอิ๊งค์ไม่รอด วุ่นแน่ ภาวนาขอให้รอด ประเทศไปต่อ

“ก่อแก้ว” กาง 3 ทางเลือกหลัง 29 ส.ค. ชี้ถ้า “นายกฯ อิ๊งค์“ รอด ประเทศได้ไปต่อ แก้ปัญหาและขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่วางเอาไว้
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า 29 สิงหาคมนี้เป็นวันชี้ชะตาอนาคตของประเทศ เป็นวันที่คนไทยต้องลุ้น ยิ่งกว่าวันออกหวย ว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง จะถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนอีกหรือไม่ จากกรณีคลิปหลุด ถ้าท่านนายกฯแพทองธารไม่ถูกถอดถอน การบริหารประเทศสามารถเดินต่อได้ทันที หลังจากที่ได้วางแนวทางและทำงานในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไว้หลายเรื่อง ถ้าท่านนายกฯ แพทองธารถูกถอดถอน (ทำให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกัน) ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ การบริหารงานแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาที่มีหลายเรื่อง จะหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง เสียเวลาอีกหลายเดือน ดีไม่ดี อาจจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่
นายก่อแก้ว กล่าวต่อว่า ในกรณีที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ ถ้าดูจากรายชื่อแคนดิเดตที่เหลืออยู่ ล้วนแต่มีปัญหาที่แตกต่างกัน ตนขอยกมาแค่ 3 ท่านที่เป็นไปได้ 1.นายชัยเกษม นิติสิริ จากพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ในแง่ของการยอมรับ อาจจะทำให้การให้ความร่วมมือจาก ส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาล หรือแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยเอง จะน้อยกว่าท่านนายกฯแพทองธาร 2.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากพรรครวมไทยสร้างชาติองคมนตรี ซึ่งเป็นอดีตนายกฯที่มาจากการยึดอำนาจ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกฯ กว่า 8 ปี ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในความชอบธรรม ความสามารถและผลงานเป็นอย่างมาก 3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย อดีตรองนายกฯ จากการที่กำลังถูกสอบสวนเพื่อดำเนินคดีฮั้วการเลือกตั้ง ส.ว.ทำให้เกิดคำถามในเรื่องจริยธรรมและการยอมรับ โดยเฉพาะจากผู้นำนานาชาติและนักลงทุนต่างประเทศ
“จะเห็นได้ว่า ถ้าท่านนายกฯ แพทองธาร ถูกถอดถอน จะมีปัญหาตามมาสารพัดเรื่องเกิดสุญญากาศ และเกิดความไม่เชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ความเห็นส่วนตัวผม สรุปได้ว่า ถ้าท่านนายกฯ แพทองธารรอด ประเทศไทยรอด แต่ถ้าท่านนายกฯ แพทองธารไม่รอด ประเทศไทยไปต่อยาก ผมขอให้ประเทศไทยรอดครับ” นายก่อแก้ว ระบุ