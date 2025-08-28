ภูมิธรรม ลั่นอยากเจอ! ใครปล่อยข่าวซื้อโหวต 2 พันล้านล้มรบ. ชี้ศาลยังไม่ชี้ชะตา ‘อิ๊งค์’ เลย

ภูมิธรรม ย้อนถาม ใครปล่อยข่าวซื้อเสียงโหวต 2 พันล้าน หวังพลิกขั้วล้มรัฐบาล บอกจะไปหาเจ้าตัว ชี้ อย่าเพิ่งไปคิด เหตุศาลยังไม่ชี้ชะตา ‘อิ๊งค์’ ยํ้า ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวมีการซื้อเสียงโหวต 2 พันล้าน เพื่อล้มรัฐบาล หากมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยนายภูมิธรรม ได้ย้อนถามสื่อว่า “ใครหรอครับ บอกมาเลยผมจะได้ไปเจอ ผมยังไม่ได้ยินเรื่องนี้”
เมื่อถามย้ำว่า หากหลังวันที่ 29 ส.ค. ต้องมีการโหวตเลือกนายกใหม่ กังวลหรือไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะมีการพลิกขั้ว นายภูมิธรรม กล่าวว่า อย่าไปคิดสิ่งที่ยังไม่เกิด ตรงนั้นจะเกิดเมื่อ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีความผิด แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่านายกฯ มีความผิดหรือไม่ เอาไปทีละขั้นตอน
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จะนั่งรถบัสมาให้กำลังใจ น.ส.แพทองธาร ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 29 ส.ค.นี้ นายภูมิธรรม กล่าวว่า “ตนไม่ทราบ คงมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี ที่ผ่านมาตนไม่ได้เข้าพรรคเลยเพราะมีภารกิจเยอะ เลยไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกัน”
เมื่อถามว่า มีการมองกันว่า บรรดา ส.ส.รู้ผลล่วงหน้าแล้ว นายภูมิธรรม กล่าวว่า อย่าไปคิดอย่างนั้น ตนเชื่อว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทย เชื่อในความตั้งใจและความบริสุทธิ์ใจของนายกฯ และเชื่อว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ปัญหา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศหลายส่วนก็ระบุว่าเป็นเรื่องธรรมดาทางการทูต ดังนั้นสส.จึงมั่นใจและคิดว่าจะประสบความสำเร็จ เลยอยากมาแสดงความยินดี อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าศาลจะใช้ดุลพินิจอย่างไร