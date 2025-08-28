ศุภณัฐ โวย ซอยข้างศูนย์ราชการ ไฟดับมาเป็นปี เหน็บ ชัชชาติหยุดไลฟ์ แล้วสั่งแก้ปัญหาก่อน

‘ศุภณัฐ’ เหน็บ ‘ผู้ว่าฯชัชชาติ’ หยุดไลฟ์ หยุดวิ่ง หยุดออกอีเวนต์ สัก 10 นาที สั่งหน่วยงานในสังกัดแก้ปัญหาไฟฟ้า-ไฟส่องสว่าง ชุมชนบ่อฝรั่ง-ถนนแจ้งวัฒนะ 5 ซัดร้องเรียนหลายรอบ แต่ไม่คืบหน้า
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานที่ประชุม ในช่วงเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนนั้น นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชน หารือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนบ่อฝรั่ง เขตจตุจักร กทม. ว่าไม่มีไฟใช้มานานนับปี มืดทั้งชุมชน ตนร้อง นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าฯกทม.ไปหลายครั้งแต่ไม่มีการแก้ไข ทั้งที่ประชาชนแจ้งปัญหาร้องเรียน และในฐานะ ส.ส. ทำหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปหลายครั้ง เรื่องก็ยังเงียบอยู่ และเมื่อช่วงเดือน มิ.ย. ตนได้ลงพื้นที่พร้อมกับ 5 หน่วยงานของ กทม. ทุกคนย้ำตรงกันว่าติดอยู่ที่ผู้ว่าฯกทม.ที่ต้องมอบหมายหน่วยงานเท่านั้นถึงจะทำงานได้ และเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนได้นำปัญหามาหารือในที่ประชุมสภา แต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไข เกิดการโยนกันไปมาระหว่างนายชัชชาติ และหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพฯ จนวันนี้ตนต้องนำมาหารือในสภาครั้งหนึ่ง
“แค่ปัญหา แสงสว่าง ผมต้องจี้ขนาดนี้ก็เกินไปหรือไม่ ไปพบผู้ว่าฯลงพื้นที่ ประชุมหน่วยงาน ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ 2 รอบ อภิปรายในสภา 2 รอบ มันเว่อร์ไปประธาน ติดคอขวดคนเดียว คือผู้ว่าฯชัชชาติ ขอแค่ผู้ว่าฯมอบหมายหน่วยงานให้ดำเนินการ เขาจะได้ทำงานต่อได้ จบแค่นั้น ประชาชนฝากบอก บอกผู้ว่าฯหยุดวิ่ง หยุดไลฟ์ หยุดไปอีเวนต์ 10 นาที ขอแค่นี้ให้หน่อยได้ไหม” นายศุภณัฐกล่าว
นายศุภณัฐกล่าวต่อว่า ปัญหาถนนแจ้งวัฒนะ 5 ข้างศูนย์ราชการ ที่ไฟดับทั้งซอยนานหลายปีแล้ว ปัญหาคือ กทม.บ่ายเบี่ยงไม่รับถนน ทั้งที่กรมธนารักษ์ยกถนนเส้นนี้ให้กับ กทม.ผ่านมาแล้ว 7 ปี แต่ กทม.บอกยังไม่ให้ ซึ่งกรมธนารักษ์ยืนยันว่ามอบให้เรียบร้อยแล้ว แต่ในข้อเท็จจริงที่สอบถามมาได้คือ รอการตัดสินใจของผู้ว่าฯกทม.ว่าจะรับถนนหรือไม่ และแม้จะหารือในสภา รวมถึงส่งหนังสือถึงปลัด กทม. เรื่องก็ยังเงียบ และครั้งนี้เป็นการหารือรอบที่ 3
“ถนนเส้นนี้ทั้งผู้พิพากษา อัยการหมอ พยาบาล คนในชุมชน บ่นกันหมด ว่าทำไมแก้ไม่ได้ เรื่องแค่นี้ ไฟดับอันตราย เขาเดินแล้วรถชน มันเปลี่ยว ปัญหาง่ายๆ แต่ผู้ว่าฯแก้ไม่ได้ ทุกหน่วยงานบอกว่าติดที่ผู้ว่าฯท่านเดียวเท่านั้น” นายศุภณัฐกล่าว