ปชน. จี้แก้ท่วมเชียงใหม่ เฉพาะสันป่าตอง จ่ายเยียวยาปีเดียว 64 ล. เหตุจัดการน้ำผิดพลาด

ส.ส.เชียงใหม่ จี้ 3 หน่วยงาน แก้ปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอสันป่าตอง จ่ายเยียวยาแล้วปีเดียว 64 ล้าน เหตุจัดการน้ำผิดพลาด
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 09.30 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ในช่วงเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนนั้น นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน หารือถึงการป้องกันและบรรเทาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลำน้ำขาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ลำน้ำขานจะเป็นน้ำที่ไหลมาจากที่สูง ในอำเภอสะเมิงผ่านอำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอดอยหล่อ จากนั้นออกสู่ที่แม่น้ำปิง ปัญหาคือเมื่อต้นน้ำที่อำเภอสะเมิง เกิน 60 มิลลิเมตรต่อเนื่องกันเกิน 3 ชั่วโมง ในพื้นที่โซนเมืองของอำเภอสันป่าตองจะต้องลุ้นว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2565 จนถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2568 น้ำท่วมไปทั้งหมด 17 ครั้ง ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากเกินไป เช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำธรรมดา แต่คือการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดแน่นอน ในปี 2567 ปีเดียวใช้งบประมาณเยียวยาไปทั้งหมด 64 ล้านบาทในพื้นที่เดียว เพราะฉะนั้นปัญหานี้คือการบริหารจัดการน้ำ
นายภัทรพงษ์ กล่าวอีกว่า ตนอยากฝากไปยัง 3 ส่วนหน่วยงาน คือ 1.จังหวัดเชียงใหม่ ให้บรรจุแผนขุดรอบลำน้ำขานอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องดูดดินและดูดทรายไปทิ้งที่อื่นภายในสิ้นปี 2568 หรือต้นปี 2569 เพื่อให้ทันต่อการรองรับน้ำในเดือนพฤษภาคม ปี2569 2.ฝากไปยังนายกรัฐมนตรีทราบถึงความเร่งด่วนและความสำคัญของโครงการนี้ เมื่อทางจังหวัดมีการตั้งโครงการขึ้นไป อยากให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนและโดยเร็ว เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในปีหน้า และ 3.โครงการระยะยาวโครงการต่างๆ ฝากไปยังกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สนทช.) ให้ระบุแผนบริหารจัดการน้ำลำน้ำขาน ว่าเตรียมการอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ธีรรัตน์ ยันไม่แย่งอาชีพคนไทย ปลดล็อกผู้ลี้ภัยสู้รบพม่าทำงานได้ ชี้แก้ขาดแคลนแรงงาน
- อังคณา ชี้น่าอับอาย จับนร.กัมพูชา – เพจดังเปิดข้อกฎหมาย หลักสากลคุ้มครองสิทธิเด็ก
- โจ้ สืบศักดิ์ ร้อง กมธ.กีฬา นักกีฬาทีมชาติได้รางวัล 2 ล้าน ถูกหักหัวคิว เหลือแสนเดียว
- 2 ส.ส.ปชน. ยันละเมิดแน่ อนุสัญญาสิทธิเด็ก ส่งน.ร.กลับเขมร อธิบดีอัยการออกโรงช่วย ให้ทักเฟซฯได้เลย