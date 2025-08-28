บิ๊กป้อม เปิดบ้านป่าฯ เข้าครัวทำ ‘ข้าวหน้าไก่’ เลี้ยงมื้อเที่ยง ‘อนุทิน’ ห่อให้กลับบ้านด้วย

บิ๊กป้อม โชว์บทเชฟ จัดข้าวหน้าไก่ เลี้ยงเสี่ยหนู ทานกลางวันชื่นมื่น
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพปชร. ร่วมด้วย
โดย พล.อ.ประวิตร ได้ลงมือทำ ข้าวหน้าไก่ สูตรอร่อยมาเลี้ยงต้อนรับ โดยข่าวในวงสนทนา ได้มีการพูดคุยกันปกติในเรื่องทั่วๆ ไป รวมถึงพูดกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง MOU 43-44 และเรื่องสถานการณ์บ้านเมือง โดยมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทุกคนที่รับประทาน ข้าวหน้าไก่สูตรลุงป้อม ซึ่งนายอนุทิน ถึงกับชมว่า “อร่อย” พล.อ.ประวิตร จึงห่อข้าวหน้าไก่ ให้ นายอนุทิน นำกลับไปทานที่บ้านด้วย
