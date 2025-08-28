ศาลรธน. แจ้งความแล้ว เอาผิด 2 เพจดัง เผยแพร่ข่าวบิดเบือน ‘นั่งลงลูก’ วันไต่สวนคดีคลิป

ด่วน! ศาล รธน.เอาจริง แจ้งเอาผิดเพจ The Critics และช่องยูทูบ สถาบันทิศทางไทย ละเมิดอำนาจศาล แพร่คลิปบิดเบือน “นั่งลงลูก”
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารแจ้งว่า ตามข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่ามีการเผยแพร่คลิปและข่าวในสื่อสารมวลชนหลายช่องทางอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการไต่สวนของศาลลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลตามมาตรา 38 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 และข้อ 10 และข้อ 11 ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2562 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการทางกฎหมายแก่บุคคลที่กระทำการบิดเบือนและเผยแพร่คลิปดังกล่าวต่อไป นั้น
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้ดำเนินการทางกฎหมายกับ Facebook The Critics และ YouTube สถาบันทิศทางไทย ซึ่งได้เผยแพร่ข่าวอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการไต่ส่วนของศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลรธน. ตั้งรั้วกั้น-ติดป้ายเฉพาะจนท. เข้มความปลอดภัย วันชี้ชะตา ‘อิ๊งค์’ 29 ส.ค.
- ผู้การสุรินทร์ แจงปม น.ร.กัมพูชา ชี้ ไม่ได้มาตั้งแต่แบเบาะ ลอบเข้าไทยพร้อมแม่ตอน 6 ขวบ
- สภาเถียงวุ่น ญัตติด่วน MOU 43-44 พท.หวั่นเขมรรู้ทาง ขอประชุมลับ ภท.ยันต้องเปิดเผย
- เริ่มแล้ว! บิ๊กอ้วน นั่งหัวโต๊ะ ถก ก.ตร. แต่งตั้งโผนายพลตำรวจ 136 ตำแหน่ง