ด่วน! ก.ตร.ถกโยกย้ายนายพลตำรวจล่ม บิ๊กอ้วน ออกจากที่ประชุม นัดใหม่ 31 ส.ค.
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 7/2568 ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 6/2568 วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เรื่องที่ 1 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร. สืบสวนสอบสวน ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน เรื่องที่ 2 รายงานผลตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ 5/2568 เรื่องที่ 3 ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร. วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่องที่ 1 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
เรื่องที่ 2 การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการดำรวจ เรื่องที่ 3 การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.68) กรณีพิเศษ (นอกเหนือโควต้าปกติ) ในโควต้า กอ.รมน.ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.6 ขึ้นไป วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ สำหรับวาระที่ 4 การแต่งตั้ง มีตำแหน่งว่าง รอง ผบ.ตร. 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 7 ตำแหน่ง ผบช. 16 ตำแหน่ง รอง ผบช. 40 ตำแหน่ง และ ผบก. 71 ตำแหน่ง และจะมีการแต่งตั้งโยกสลับในระดับระนาบอีกจำนวนหนึ่ง
สำหรับบรรยากาศก่อนการประชุม นายภูมิธรรมเดินทางมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่เวลา 14.50 น. โดยมีการหารือกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ที่ห้องรับรอง เป็นเวลามากกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนจะเริ่มประชุม ก.ตร. ซึ่งคาดว่ามีการหารือประเด็นที่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ยื่นหนังสือร้องเรียนประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี 2569 เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมถึงหลายหน่วยงาน
เมื่อเวลา 17.58 น. นายภูมิธรรมเดินทางกลับภายหลังเข้าร่วมประชุม ก.ตร.นานกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบว่าการประชุมในวันนี้เรียบร้อยดีหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวเพียงว่า ปิดประชุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนการแต่งตั้งในวันนี้มีการเลื่อนหรือไม่ นายภูมิธรรมพยักหน้า ยอมรับว่ามีการเลื่อนไปในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น.
สำหรับเหตุผลในการเลื่อนการพิจารณาในวันนี้นั้น เป็นเพราะมีเรื่องของหนังสือร้องเรียนเข้ามา โดยเฉพาะเรื่อง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) หรือไม่ นายภูมิธรรมย้ำว่า ก็มีหลายเรื่อง
ก่อนจะเดินทางกลับทันที ซึ่งบรรยากาศในการประชุมวันนี้ โดยนายภูมิธรรมมีการประชุมลับกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก่อนวาระการประชุม เวลา 15.00 น. ล่วงเลยไปถึงเวลา 17.20 น. รวมนานกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนเริ่มการประชุม ก.ตร. และเดินทางกลับในเวลา 18.00 น. ใช้เวลาประชุมประมาณ 40 นาที
โดยมีรายงานว่า ในที่ประชุมขณะเข้าวาระที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ นายภูมิธรรมได้กล่าวสั้นๆ ขึ้นว่า “เลื่อน” ก่อนที่จะลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว และเดินออกจากห้องประชุมทันที โดยที่คณะกรรมการในที่ประชุมตั้งตัวไม่ทัน ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่า นายภูมิธรรมได้เดินออกจากห้องประชุมชั้นบนลงมาบันไดที่ชั้นล่างอย่างรวดเร็ว โดยที่ข้าราชการตำรวจที่ดูแลสถานที่จัดเตรียมการไม่ทัน โดยสีหน้าเคร่งเครียด อีกทั้งจากการสังเกตของทีมข่าวพบว่ารถที่นายภูมิธรรมใช้เดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเคลื่อนรถออกมารับนายภูมิธรรมไม่ทัน และขบวนกองเกียรติยศยังบรรเลงเพลงไม่ทัน