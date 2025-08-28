โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ชุดใหม่ 9 ราย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 9 ราย
ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ในการประชุมครั้งที่ 333-3/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 9 ราย และได้นำรายชื่อดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำรายชื่อเสนอวุฒิสภา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 และวุฒิสภาในคราวประชุมครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 9 ราย ดังนี้
1. นายวิสูตร วัจนะเสถียรกุล อธิบดีศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2. นางสาวสิรภัทร โชควิเศษชัยสิทธิ์ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
3. นายเชี่ยวชาญ สุขช่วย อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
4. นายประศักดิ์ ศิริพานิช อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
5. นางสาวอมรา สัจจาสัย อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
6. นายจำกัด ชุมพลวงศ์ อธิบดีศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
7. นายสินิทธิ์ สินิทธานนท์ อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
8. นายไพรัช โตสวัสดิ์ อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
9. นางมาเรียม วิมลธร อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ทั้ง 9 รายดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามที่เสนอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2568