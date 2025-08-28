มติกมธ.สันติสุข 15:8 โหวตตีตกข้อเสนอ ไม่เอาโทษ 112 เยาวชน ทำปชน.ดันไม่สำเร็จ

มติกมธ.สันติสุข 15 ต่อ 8 โหวตตีตกข้อเสนอ ไม่เอาผิดโทษ 112 เยาวชน ทำปชน.ดันไม่สำเร็จ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ…. สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีวาระพิจารณาเนื้อหาของ มาตรา 3 ว่าด้วยข้อยกเว้นของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดฐานทุจริตประพฤติมิชอบ ทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หรือเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือการกระทำที่ต้องรับผิดต่อบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นเฉพาะรายหรือกลุ่ม
ทั้งนี้ เมื่อเปิดการประชุม นายณัฐวุฒิได้เปิดให้มีการเสนอญัตติเข้าไปว่า หากไม่เอาถ้อยคำตามร่างเดิม จะเอาแบบใด โดยมีผู้เสนอญัตติ นำโดย นายวิชัย สุดสวัสดิ์ ส.ส.ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ที่เสนอให้คงตามร่างเดิมที่รับหลักการมา นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล เสนอให้มีการนิรโทษกรรมมาตรา 112 แบบมีเงื่อนไข และ น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) เสนอให้มีการนิรโทษกรรมกับผู้ที่กระทำความผิดอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่หากผู้ที่กระทำความผิดอายุครบ 18 ปี ณ วันนั้น จะไม่ให้นิรโทษกรรม ซึ่งเมื่อเสนอญัตติเสร็จประธานได้ให้โหวตเลย ไม่ได้เปิดให้อภิปรายเนื้อหาของญัตติ โดยให้เหตุผลว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดคุยกันมาเยอะแล้ว
อย่างไรก็ตาม ขณะที่กำลังจะโหวตนายชัยธวัช ได้ขอถอนญัตติของตนเองออกเพื่อไม่ให้เสียงแตก และขอสงวนความเห็นไว้เพื่ออภิปรายในห้องประชุมใหญ่ จากนั้นที่ประชุมจึงโหวตด้วยการยกมือว่า จะเลือกแก้แบบของใคร ระหว่างของนายวิชัย กับ น.ส.ศศินันท์ ซึ่งผลการลงมติออกมาปรากฎว่า มีกมธ.เห็นด้วยกับญัตติของนายวิชัย 15 เสียง ส่วนใหญ่เป็นเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาล ขณะที่มีกมธ.เห็นด้วยกับญัตติของน.ส.ศศินันท์ 8 เสียง ซึ่งเป็นเสียงของกมธ.ในสัดส่วนของพรรค ปชน. และ งดออกเสียง 1 เสียงคือนายณัฐวุฒิ ประธานกมธ.
โดยกมธ.ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า กลัวจะไม่ผ่านห้องใหญ่ ขณะที่กมธ.ในสัดส่วนของพรรคปชน. พยายามสู้ในแง่ของการนิรโทษกรรม มาตรา 112 แบบมีเงื่อนไขคือ หากยอมรับมาตรการการทำผิดซ้ำ ก็จะให้นิรโทษกรรม เป็นต้น แต่เมื่อไม่ผ่านก็ทำให้ต้องไปสู้ต่อที่มาตรา 6 โดยมาตรา 6 จะเกี่ยวข้องกับคำขยายของการนิรโทษกรรมว่า จะนิรโทษกรรมให้ใคร ซึ่งที่ประชุมได้พูดคุยเบื้องต้น ยังไม่ได้ข้อสรุปอะไร โดยในสัปดาห์หน้าต้องมาดูว่า ผลสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไร เพราะหากไม่มีการเพิ่มเงื่อนไขอะไรเข้าไปในมาตรา 6 ผู้ที่กระทำผิดมาตรา 112 จะไม่ได้อะไรเลยจากการนิรโทษกรรมครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม กมธ.ส่วนใหญ่มองว่า สำหรับโทษที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายทั้งหมดจะได้รับการรับโทษกรรม แต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จะต้องใช้มาตรการอื่น เช่น อภัยโทษ ลดโทษ คุมขังนอกเรือนจำ เป็นต้น หลังจากที่ใช้เวลาประชุมกว่า 4 ชั่วโมง ประธานได้สั่งปิดประชุม และนัดประชุมเพื่อพิจารณามาตรา 6 ต่อในสัปดาห์หน้า เวลา 09.00 น.
จากนั้น นายยุทธพร อิสรชัย นักวิชาการรัฐศาสตร์ ในฐานะกมธ. ให้สัมภาษณ์ว่า มติของที่ประชุมเห็นให้แก้ไขในประเด็นถ้อยคำตามที่กฤษฎีกาแนะนำให้เป็นไปตามการเขียนกฎหมายและคำเชื่อมเล็กน้อย โดยไม่ปรับหรือแก้ไขในสาระสำคัญ รวมถึงไม่ตัดเงื่อนไขของข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายหรือเติมถ้อยคำให้ยกเว้นบุคคลที่อายุต่ำกว่า18 ปี
”การประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติให้แก้ไขและมีข้อเสนอหลายรูปแบบนั้น เป็นเพียงความเห็นของกมธ.เท่านั้น แต่ไม่ใช่การเสนอให้กมธ.พิจารณาแก้ไข วันนี้ที่ประชุมจึงได้ให้ กมธ.เสนอ ซึ่งพบว่านายวิชัยในฐานะผู้ที่เสนอร่างกฎหมายได้เสนอเพิ่มให้ที่ประชุมพิจารณา ทำให้ต้องมีการลงมติตัดสินและข้อเสนอของนายวิชัยโหวตชนะ“ นายยุทธพร กล่าว
นายยุทธพร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเนื้อหาของมาตราที่เกี่ยวข้องกับคดีและระยะเวลาที่จะครอบคลุมการบังคับใช้ เบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปใดๆ ซึ่งที่ประชุมให้ กมธ.แต่ละคนไปศึกษา ก่อนจะกลับมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในสัปดาห์ห