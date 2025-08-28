วิปรัฐบาล แจงตั้งกมธ.ศึกษาล้ม MOU 43-44 สัปดาห์หน้า 33 คน

ปธ.วิปรัฐบาล เผย 4 ก.ย. ตั้งกมธ.33 คนศึกษา ข้อเสียเอ็มโอยู43และ44
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า การประชุมสภาเพื่อพิจารณาญัตติด่วนนั้น การอภิปรายในการประชุมลับเป็นไปด้วยดี มีผู้อภิปรายประมาณ 10 กว่าคน ทุกฝ่ายเห็นตรงกันให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาข้อดี ข้อเสียเอ็มโอยู 43 และ 44 จำนวน 33 คน มาพิจารณารายละเอียดในเอ็มโอยู
โดยจะตั้ง กมธ.ชุดนี้วันที่ 4 ก.ย. มีกรอบเวลาศึกษา 3 เดือน แล้วส่งให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับทราบ เพื่อส่งให้รัฐบาลพิจารณาศึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป