กองทัพไทย เคาะสร้างกำแพง แนวชายแดนไทย-เขมร 10 กม. เขตอรัญประเทศ คาดเริ่มต้นปีนี้

กองทัพไทย เคาะสร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร จุดแรกบริเวณหลักเขตที่ 50-51 ระยะทาง 10 กม. เชื่อเริ่มดำเนินการได้เป็นรูปธรรมภายในปีนี้
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พล.อ.มนัส จันดี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวชายแดนตั้งแต่หลักเขตที่ 48 ต่อเนื่องถึง 51 บริเวณพื้นที่บ้านป่าไร่ ถึงบ้านท่าข้าม ในเขต อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โดยการสำรวจดังกล่าวเพื่อเตรียมสร้างแนวกำแพงแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นบริเวณหลักเกณฑ์ที่ 50 และ 51 ซึ่งไทยและกัมพูชาเห็นตรงกันแล้วในเรื่องเขตแดน จะสร้างเป็นรั้วถาวรเป็นจุดแรกระยะทางประมาณ 10 กม.
ขณะที่บริเวณอื่นๆ ซึ่งยังมีการอ้างสิทธิและยังไม่มีข้อสรุปเรื่องเขตแดนที่ชัดเจน เบื้องต้นจะสร้างเป็นแนวรั้วชั่วคราว ด้วยวิธีการตัดถนนเลียบตลอดแนวชายแดน และวางรั้วลวดหนามหีบเพลงสามชั้น พร้อมติดกล้องวงจรปิดในจุดที่สามารถดำเนินการได้
ทั้งนี้ เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายกำลัง รวมไปถึงการลาดตระเวนตรวจตรา นอกจากนี้ การปรับพื้นที่ให้โล่งก็จะทำให้การลักลอบผ่านแดนตามช่องทางธรรมชาติยากขึ้น ซึ่งถือเป็นการสกัดกั้นทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์และปัญหาสแกมเมอร์ได้
โดยการดำเนินการจะเริ่มต้นทันทีที่นำเรื่องเข้าขออนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติและไม่ได้ติดขัดในเรื่องงบประมาณแต่อย่างใด เชื่อว่าภายในปีนี้น่าจะเห็นแนวรั้วกำแพงชายแดนไทย-กัมพูชาเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการลงในรายละเอียดพื้นที่ต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนตามแนวชายแดนที่บางส่วนอาจได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็เชื่อว่าประชาชนพร้อมที่จะเสียสละเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของส่วนรวม
พล.ต.วันชนะ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหาร กล่าวว่า การทำรั้วตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชาเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องของประชาชน ส่วนกรณีประชาชนต้องการระดมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชา ต้องขอบคุณประชาชน ซึ่งคงจะต้องดูในแง่กฎหมายว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรต่อไป