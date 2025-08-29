กองกำลังบูรพา ประกาศกฎอัยการศึก คุมพื้นที่ บ้านหนองจาน หลัง กัมพูชา นำปชช.เข้ามาก่อเหตุจลาจล

กองกำลังบูรพา ประกาศกฎอัยการศึก คุมพื้นที่ “บ้านหนองจาน” ขีดเส้นถ.ศรีเพ็ญ เป็นแนวรักษาความสงบ “ห้ามพกพาอาวุธ-ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงโดยพลการ” หลังกัมพูชานำปชช.เข้ามาก่อเหตุจลาจลในไทย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังบูรพา ได้มีประกาศ ที่ 109/2568 เรื่อง กำหนดพื้นที่ รักษาความสงบเรียบร้อย โดยพล.ต.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ลงนามในประกาศกองกำลังบูรพา เรื่องกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย
โดยที่ปรากฏว่าประเทศกัมพูชา ได้นำประชาชนเข้ามาก่อเหตุจลาจลในราชอาณาจักรไทยพื้นที่บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จึงมีความจำเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่ต้องใช้กำลังทหาร ตำรวจ พลเรือน ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อป้องกันประเทศ ให้พ้นจากภัยคุกคามดังกล่าว เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิบไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยและจำเป็นต้องกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2557 จึงให้กำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย แนวรักษาความสงบเรียบร้อย และมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ให้พื้นที่บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ข้อ2. ให้ถนนศรีเพ็ญ ในพื้นที่บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นแนวรักษาความสงบเรียบร้อย
ข้อ 3. มาตรการในการเข้าไปในพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย ดังนี้
3.1 ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด หรือสิ่งเทียมอาวุธเข้ามาในพื้นที่
3.2 ห้ามปิดเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการดำรงชีวิต
3.3 ห้ามถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหาร
3.4 ห้ามทะเลาะวิวาท และดื่มของมึนเมา
3.5 ห้ามนำเครื่องขยายเสียงเข้าในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต