ศาลรธน. เริ่มประชุมลงมติ ชี้ชะตา นายกฯอิ๊งค์ คลิปเสียงอังเคิล ก่อนอ่านคำวินิจฉัย 15.00 น.
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 สิงหาคม คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เริ่มประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติคำร้องที่ประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรี ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร และสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
โดยมีกำหนดการออกนั่งบัลลังค์อ่านคำวินิจฉัย ในเวลา 15.00 น. ซึ่งก่อนหน้านั้นในวันที่ 21 สิงหาคม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนนางสาวแพทองธาร และนายฉัตรชัย บางชวด เลขา สมช. ไปแล้ว
สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A )ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ได้นำแผงรั้วเหล็กมาวางตามแนวบริเวณด้านหน้าสำนักงานฯเพื่อแสดงถึงพื้นที่ขอบเขตศาล พร้อมกับติดตั้งป้ายเป็นเขตหวงห้าม ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าในบริเวณดังกล่าวเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาที่มีการพิจารณาและอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะทางเข้า-ออก บริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A จะมีการนำแผงเหล็กมากั้นบริเวณแนวเขตทางเข้าของสำนักงานฯ
สำหรับบุคคลที่จะเข้าฟังการอ่านคำวินิจฉัยของคดีนั้น เบื้องต้นจะอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะมีจุดรับแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดี ผู้เข้าฟังคำวินิจฉัย จะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ อาทิ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งนี้ การพิจารณาคดีได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ทุ่งสองห้อง มาเป็นกำลังหลักดูแลพื้นที่ รวมทั้ง กองร้อยควบคุมฝูงชน (คฝ.) จากกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 (บก.น.2) จำนวน 1 กองร้อย 176 นาย บก.อคฝ. จัดกำลัง คฝ.หญิง จำนวน 2 หมู่ 22 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ EOD และสุนัขตำรวจ รวมทั้งจัดรถจีโน่ มาแสตนบายด้านข้างศูนย์ราชการอาคาร 1 ด้วย เบื้องต้นยังไม่มีการประกาศเขตอำนาจศาล และ สถานการณ์โดยทั่วไป ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับสื่อมวลชนและผู้ที่จะเดินทางมาให้กำลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยคดี ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดการอ่านคำวินิจฉัยจากห้องพิจารณาคดีลงมายังบริเวณลานชั้น 2 ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้รับฟังด้วย ประกอบกับจะมีการถ่ายทอดสดผ่านยูทูบ “สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามการอ่านคำวินิจฉัยโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน
สำหรับแนวทางการพิจารณา สามารถออกได้ดังนี้ 1.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเห็นว่า น.ส.แพทองธาร ไม่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 160 (4) และ (5) เพราะไม่เข้าข่ายไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 2.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเห็นว่า น.ส.แพทองธาร ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และให้ น.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่ง