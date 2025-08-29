ป.ป.ช. ชี้มูลผิด ‘นายกเทศมนตรี’ ขู่บังคับกก.เซ็นตรวจรับ โครงการ CCTV ทั้งที่งานยังไม่เสร็จ

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ พร้อมพวก 9 คน จัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บังคับข่มขู่ให้ตรวจรับงานจ้าง ทั้งที่ ผู้รับจ้างยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ และกลั่นแกล้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง นายบัญฑิต คณะสุวรรณ์ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายยุทธนา วิมลเมือง หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.ตรัง ป.ป.ช. เปิดแถลงข่าว มีมติชี้มูลความผิด นายธนกฤต ภูมิมาตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง “นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ พร้อมพวก”
ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา นายธนกฤต ภูมิมาตร เมื่อครั้งนายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กับพวกรวม 9 คน มีการดำเนินการก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บังคับข่มขู่ให้ตรวจรับงานจ้าง ทั้งที่ ผู้รับจ้างยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ และกลั่นแกล้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จากการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลโคกหล่อได้มีโครงการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยหลังจากมีการจัดทำใบสั่งจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV และรีบส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่าย แต่กรรมการตรวจรับงานส่วนหนึ่งไม่ลงนาม เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่างานยังไม่แล้วเสร็จ กล้องบางตัวยังใช้การไม่ได้ ต่อมา นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ได้เรียกกรรมการตรวจรับมาพบ และพูดในลักษณะข่มขู่ว่า หากไม่ตรวจรับจะถูกลงโทษทางวินัย ทั้งที่เมื่อไปตรวจสอบงานจ้างก็ยังพบว่างานซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จ แม้กระทั่งภายหลังยังมีการเรียกไปพบและกดดันให้ลงชื่อในเอกสารพร้อมพูดว่า หากไม่ยอมทำตามจะถูกดำเนินการทางวินัยร้ายแรง และภายหลังยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยต่อกรรมการตรวจรับที่ไม่ยอมลงนามดังกล่าว
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ประเด็นการอนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป
ประเด็นการบังคับข่มขู่กรรมการตรวจรับงานจ้าง กรณีนี้เห็นว่า นายธนกฤต ภูมิมาตร ได้มีการเร่งรัด บังคับ ข่มขู่ ทั้งยังเป็นผู้อนุมัติสั่งให้มีการเบิกจ่ายเงิน และลงลายมือชื่อเบิกจ่ายเงิน ในฎีกาเบิกเงินและลงลายชื่อในเช็ค จนทำให้เทศบาลตำบลโคกหล่อ เบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัท เวิลด์วิชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้รับจ้าง ทั้งที่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ โดยที่ นายธนกฤต ภูมิมาตร ก็รับทราบว่าผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 157, 162 และตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 172, พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 120
การกระทำของ นายฤกษ์นริศ ศรีใหม่ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และ นายสมศักดิ์ หนูรักษ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 มีการรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
การกระทำของ นายกฤษฎา คงสง ผอ.กองคลังผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 จากการไต่สวนเบื้องต้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่า ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป
การกระทำของบริษัท เวิลด์วิชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 และนางสาวชยิสรา ทีอุทิศ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ ซื้อ ทำจัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ ประเด็นกลั่นแกล้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นว่าการกระทำของ นายธนกฤต ภูมิมาตร นายกฯเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 การกระทำของนายคณพศ ศรีประภา ผอ.กองสาธารณะสุข ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 , นายภิญโญ หอธรรม นักวิชาการศีกษาชำนาญการ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 และนายวิสุทธิ์ อ่วมคง นิติกรรมชำนาญการ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 9 ซึ่งเป็นกรรมการสอบสวน ทางวินัย
จากการไต่สวนเบื้องต้นข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า ได้กระทำความผิดทางอาญาตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาทางอาญาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป แต่การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา ทั้งสาม มีมูลความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ได้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีกับนายธนกฤต ภูมิมาตร ,นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ นายฤกษ์นริศ ศรีใหม่ ปลัดเทศมนตรี , นายสมศักดิ์ หนูรักษ์ กรรมการฯบริษัท , บริษัท เวิลด์วิชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด และนางสาวชยิสรา ทีอุทิศ กรรมการบริษัท และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัยกับนายธนกฤต ภูมิมาตร , นายฤกษ์นริศ ศรีใหม่ , นายสมศักดิ์ หนูรักษ์ นายคณพศ ศรีประภา , นายภิญโญ หอธรรม และนายวิสุทธิ์ อ่วมคง ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และ (2) และมาตรา 98 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 วรรคสี่ และมาตรา 98 แล้วแต่กรณี ต่อไป และ ให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ทั้งนี้ ให้แจ้งเทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 82 วรรคสอง และให้แจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำของบริษัท เวิลด์วิชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด ไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ให้เป็นผู้มีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังคงบริสุทธิ์อยู่
