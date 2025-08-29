ไชยชนก ย้ำ วอร์รูมภูมิใจไทย แค่นัดรวมพลเฉย ๆ ไม่ได้ลุ้นคดีแพทองธาร

ไชยชนก ยัน วอร์รูม ‘ภูมิใจไทย’ แค่รวมพลเฉยๆ ไม่ได้ลุ้นคดีคลิปเสียง ‘แพทองธาร’ แต่ห่วงภัยธรรมชาติ – ความมั่นคง ซัด รัฐบาลเยียวยาน้ำท่วม ไม่ใกล้เคียงความสูญเสีย ห่วงประชาชนสิ้นหวัง ประเทศไม่เดินหน้า ขณะที่ ‘พิพัฒน์’ บอก มาช่วยกันลุ้น
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้าพรรค โดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่า วันนี้มาวอร์รูมอะไรกัน นายไชยชนก ตอบเพียงว่า “รวมพลเฉยๆ คิดถึงกัน ก็ลุ้นครับลุ้น”
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ลุ้นให้กับนายกฯ ใช่หรือไม่ นายไชยชนก ปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องนั้น ตนรู้สึกว่าไม่ว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของระยะเวลา วันนี้สิ่งที่ตนอยากให้นึกถึงมากที่สุดคือภัยธรรมชาติ ซึ่งจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆ เราเห็นเราเห็นการถามคำถามของเพื่อน ส.ส.พรรคประชาชนแล้ว และการตอบคำถามของ มท.2 เขาพึงพอใจมากกับสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไป แต่สำหรับตนรัฐบาลที่รู้ข้อมูลล่วงหน้า และเราต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรพรรคภูมิใจไทยก็จะเดินหน้าเหมือนเดิมมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ส่วนจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี เราก็จะขับเคลื่อนเรื่องภัยพิบัติใช่หรือไม่ นายไชยชนก ยืนยันว่า ไม่ใช่แค่เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติ แต่รวมถึงภัยความมั่นคง และสภาวะจิตใจของคนไทย ตนคิดว่าการเยียวยาการช่วยเหลือมันไม่เพียงพอสำหรับทุกสถานการณ์ เรื่องน้ำท่วมเยียวยาไม่ใกล้เคียงสิ่งที่สูญเสียไป สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดในประเทศคือประชาชน และหากประชาชนท้อ และหมดหวัง สิ้นหวัง คุณจะพยายามทำสิ่งใด ไอเดียดีแค่ไหน ตนก็คิดว่าไม่ก้าวไปข้างหน้า และไม่เพียงแค่รัฐบาลทุกคนอาจจะมองข้ามประเด็นเหล่านี้ไป
ขณะที่ เวลา 12.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้าพรรค เมื่อผู้สื่อข่าวแซวว่าร่วมลุ้นหรือไม่ นายพิพัฒน์ ตอบเพียงว่า “ก็มาช่วยกันลุ้นนะครับ”