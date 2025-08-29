นายกฯ เข้าทำเนียบ ลุ้นคำวินิจฉัยศาลรธน. คดีคลิปเสียงฮุนเซน ยิ้ม โบกมือทักทายสื่อ

นายกฯอิ๊งค์ นั่งรถส่วนตัว เข้าทำเนียบ ลุ้น ศาลรธน.ชี้ชะตา ปมคลิปเสียงฮุนเซน ทำเนียบ เกาะติด คำวินิจฉัย
เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 29 สิงหาคม นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม เดินทางด้วยรถส่วนตัว Lexus สีดำทะเบียน พพ 267 กรุงเทพมหานคร ถึงทำเนียบรัฐบาล เพื่อรอฟังคำวินิจฉัย นัดอ่านคำวินิจฉัย ความเป็นรัฐมนตรี ของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(4)ประกอบมาตรา160 (4)และ(5) หรือไม่ จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับ สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ซึ่งมาถึงเร็วกว่าเวลาที่มีรายงานข่าวจะเข้าทำเนียบในช่วง 14.00 น.
โดยนายกฯสวมชุดสีดำ สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ก่อนที่จะเดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าฯ ได้หยุดหันมาโบกมือและสวัสดีทักทายสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ติดตามคำวินิจฉัยศาลและรอฟังการแถลงข่าวของนายกฯด้วย
ขณะที่บรรยากาศภายในทำเนียบรัฐบาล ก่อนถึงเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย โดยบรรดาแม่ค้าพ่อค้า เจ้าหน้าที่บางส่วน ต่างพูดคุยสอบถึงคดีดังกล่าวด้วยความสนใจ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่านายกฯจะได้บริหารงานต่อหรือไม่ หรือหากต้องหลุดจากตำแหน่งนายกฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป
