เมียสันติ ขน ส.ส.เพชรบูรณ์ พปชร. เข้าวอร์รูมภูมิใจไทย ลุ้นคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

เมียสันติ ขน ส.ส.เพชรบูรณ์ พปชร. เข้าวอร์รูมพรรคภูมิใจไทย ลุ้น คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีคลิปนายกฯ
เมื่อเวลา 13.38 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ที่พรรคภูมิใจไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อาทิ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ ภรรยาของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายอัคร ทองใจสด ส.ส.เพชรบูรณ์ และรองโฆษกพรรคประชารัฐ นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ ส.ส.เพชรบูรณ์ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ส.ส.เพชรบูรณ์ และ น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย โดยมีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ลงมาให้การต้อนรับ พร้อมสวมกอด ก็ที่จะพาขึ้นไปห้องรับรองชั้นบน
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า การเดินทางมาแบบนี้ ถือว่า ส่งสัญญาณหรือมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ หรือเป็นการจัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่มีการตอบคำถาม มีเพียง น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย ตอบเพียงสั้นๆ ว่า ”มารับประทานอาหารกัน“