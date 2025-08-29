อนุทิน ควงพี่น้องชิดชอบ เข้าวอร์รูม เนวินก็มา-สันติโผล่ด้วย ชาดา มอง 50 : 50 แล้วแต่พระเจ้า

อนุทิน ควง 3 พี่น้องชิดชอบ ‘ครูใหญ่เนวิน-ศักดิ์สยาม-เพิ่มพูน’ เข้าวอร์รูมพรรคภูมิใจไทย ยังไม่ปรากฎตัวกับสื่อ ขณะที่ ‘ชาดา’ นุ่งขาว บอกไม่ลุ้นคดีนายกฯ ชี้ 50 : 50 แล้วแต่พระเจ้ากำหนด ขอทุกคนเผชิญเหตุการณ์ด้วยสติ และความคิดที่ดี
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวอร์รูมที่พรรคภูมิใจไทยในช่วงบ่าย เพื่อติดตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีคลิปเสียง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาแกนนำพรรค กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) สส. และสมาชิกพรรค ทยอยเดินทางเข้าพรรคอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค นายเนวิน ชิดชอบ ครูใหญ่พรรค นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตเลขาธิการพรรค มาถึงที่ทำการพรรคประมาณเวลา 13.00 น. โดยได้ขึ้นอาคารทางประตูด้านหลัง
ขณะที่แกนนำพรรคคนอื่นๆ เดินทางเข้าพรรคอย่างต่อเนื่อง อาทิ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองหัวหน้าพรรค นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรค นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รองเลขาธิการพรรค นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล นายธนยศ ทิมสุวรรณ สส.เลย
นายกิตติ กิตติธรกุล สส.กระบี่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษก และสส.อุบลราชธานี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นต้น
ทั้งนี้ นายชาดา ที่วันนี้เดินทางเข้าพรรคโดยแต่งกายชุดขาวทั้งชุด ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่า แต่งกายด้วยชุดขาวทั้งชุดมีนัยอะไรหรือไม่ นายชาดากล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน ตนไปมัสยิดมา ใจก็บริสุทธิ์ 50 : 50 แล้วแต่พระเจ้ากำหนด ขอให้ทุกคนเผชิญเหตุการณ์ด้วยสติ และความคิดที่ดี ให้บ้านเมืองเดินไปด้วยกัน ให้ประเทศไทยมีความสุข นี่คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุด
ต่อมา ในเวลา 14.48 น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เดินทางมายังที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ทันทีที่เห็นผู้สื่อข่าวได้ทักทายว่า “วันนี้นักข่าวเยอะเลย” ผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้มาให้กำลังใจถึงที่นี่หรือมายินดีอะไรหรือไม่ นายสันติ ตอบว่า ไม่มีอะไรเลย
เมื่อถามว่า มาวอร์รูมร่วมกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายสันติ เปิดเผยว่า เปล่า ไม่ได้มาทำอะไรเลย
เมื่อถามว่า มาลุ้นคดีนายกฯ ด้วยหรือไม่นั้น นายสันติ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม และเดินเข้าไปในลิฟต์ทันที