วิสุทธิ์ ถามไหวหรือ จะพลิกขั้ว มี 80 เสียง? เย้ยรอไปก่อน ปชน.ไม่เอาด้วยหรอก – ดูดยากงูเห่าพท.

”วิสุทธิ์“ มั่นใจเจตนารมณ์ “นายกฯ อิ๊งค์” ได้รับความเป็นธรรม เชื่อไม่มีงูเห่า-ดีลพลิกขั้วรบ. ลั่น มีแต่พรรคอื่นจะมาหาเรา เหน็บคนอยากอยากเป็นนายกฯ รอไปก่อน ย้ำพท.ยังมี “ชัยเกษม” เป็นแคนดิเดต
เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง ส.ส.พรรคเพื่อไทย รวมตัวกันที่พรรคเพื่อให้กำลังใจ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและ รมว.วัฒนธรรม ว่า วันนี้มีการนัดหมายตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00 น. เพื่อส่งกำลังใจให้นายกฯ และมีความมั่นใจว่าเจตนารมณ์ของนายกฯ ที่ผ่านมา เราเชื่อมั่นว่าท่านจะได้รับความเป็นธรรม ส.ส.ทุกคนกำลังใจดี และเชื่อมั่นอีกว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของพวกเรา
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยจะมีกิจกรรมอะไรนอกเหนือจากการรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า วันนี้ต้องมานั่งปรึกษาหารือกัน ซึ่งที่ผ่านมาหลายสัปดาห์มีการยุ่งเรื่องกฎหมาย เพื่อผ่านกฎหมายสำคัญ โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ที่มีการลงมติจนผ่านไปได้ ซึ่ง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมางานในสภาหนักมาก แทบจะไม่ได้มีเวลาปรึกษาหารือกันเลย วันนี้จะได้มีโอกาสปรึกษาหารือกันในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นประเด็นเกี่ยวกับงานสภา
เมื่อถามว่า หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง จะมีการประชุมที่พรรคเลยใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า วันนี้เราอยู่ที่นี่กันหมด มั่นใจว่าทุกอย่างน่าจะผ่านไปได้ด้วยดี วันนี้เป็นวันธงชัย ฤกษ์ดี โดยมีการแจ้งในกลุ่มไลน์ ส.ส.มาที่พรรค เพื่อมาส่งพลังใจช่วยนายกฯ และเรามั่นใจในท่านหัวหน้าพรรคเราอย่างเต็มที่
เมื่อถามถึงกระแสข่าวการดีลพลิกขั้วรัฐบาล ทาง ส.ส.พรรคเพื่อไทยมีท่าทีอย่างไร นายวิสุทธิ์กล่าวว่า “ไม่มีหรอกครับ ไม่มีงูเห่า นั่นเป็นอดีตที่มีงูเห่า เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว มีแต่พรรคอื่นจะมาหาเรา เราไม่มีงูเห่า ไม่มีใครไปหรอกที่อื่น ผมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อสักครู่มีดีลตี 1 ตี 2 และมั่นใจว่าวันนี้ ส.ส.มาครบ ไม่มีปัญหาครับ”
เมื่อถามว่ามองว่า กระแสข่าวที่ออกมามีปัจจัยหรือเจตนาอย่างไร นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ก็รู้อยู่แล้ว บางคนเขาอยากเป็นนายกฯ ซึ่งของพรรคเพื่อไทยยังมี นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯคนที่ 3 รออยู่ มีหลายขั้นตอน รอไปก่อน ไปสมัยหน้าก็แล้วกัน ใจเย็นๆ
เมื่อถามว่า พรรคร่วมรัฐบาลจะยังจับมือกันแน่นใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า เมื่อวานก็ยังอยู่ด้วยกันในสภา ช่วยโหวตกฎหมายที่สำคัญ ผ่านได้หมด
เมื่อถามว่ากลัวหรือไม่ที่มีสมการให้พรรคเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้าน นายวิสุทธิ์กล่าวว่า “ไม่กลัวหรอกครับ ต้องถามว่าพรรคที่มาเป็นแกนนำรัฐบาลเขามีกี่เสียง 70-80 เสียง เขาต้องหาอีก 150-160 อีก ไหวหรือ ผมเชื่อว่าพรรคประชาชนไม่ไปร่วมกับเขาหรอก”
เมื่อถามถึงกรณีที่มีการปล่อยภาพแกนนำพรรคฝ่ายค้านอยู่ด้วยกัน นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ใครจะคุยกับใครเป็นไปได้หมดในทางการเมือง แต่ตนเชื่อมั่นในพรรคเรา มีพรรคการเมืองอื่นให้การสนับสนุน
เมื่อถามว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลจะให้การสนับสนุนนายชัยเกษมใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า แน่นอน เราก็ยังจับมือกันแน่น ไม่มีปัญหา อย่ากังวล วันนี้ก็ทำใจร่มๆ สบายๆ
เมื่อถามว่าจะมีวอร์รูมพิเศษที่บ้านจันทร์ส่องหล้าหรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ตนไม่ทราบ มีแต่พวกเราที่นัดกันเมื่อวานว่าวันนี้จะมาที่นี่กัน
เมื่อถามว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จะเดินทางมาที่พรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าจะมาหรือไม่มา ถ้ามาก็ดี
