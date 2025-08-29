ทำเนียบคึกคัก! พรรคร่วม-รมต.เพื่อไทย ตบเท้าให้กำลังใจ อิ๊งค์ ลุ้นคำวินิจฉัยศาลรธน.

ทำเนียบคึกคัก! สามีนายกฯ – รมต.พท. – พรรคร่วม ตบเท้าเข้าทำเนียบ ให้กำลังใจ นายกฯอิ๊งค์
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล เป็นไปอย่างคึกคัก หลังจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีนายกฯ เดินทางมาสมทบที่ตึกไทยฯ
ขณะที่บรรดารัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ไม่ติดภารกิจ เดินทางมาตั้งแต่เวลา 13.00 น. อาทิ นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.แรงงาน นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง และนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง
รวมถึงรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล อาทิ พ.ต.ท.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รมว.พาณิชย์ นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นายชัยชนะ เดชเดโช รมช.สาธารณสุข
ทยอยเดินเข้าทำเนียบ เพื่อให้กำลังใจ และติดตามรับฟังผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า