เลขาฯสภา ชี้ รอวิปสองฝ่ายเคาะ แจง ยังไม่กำหนดวันโหวตนายกฯ คนใหม่

เลขาฯสภา แจง ยังไม่กำหนดวันโหวตนายกฯ คนใหม่ รอวิปสองฝ่ายเคาะ ก่อนโยน ‘วันนอร์’ กำหนดวันเลือก

เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 29 สิงหาคม ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ถึงขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ กล่าวว่า การจะเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นวันไหนนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบ เพราะต้องรอให้วิปรัฐบาล และวิปฝ่ายค้านหารือร่วมกันก่อนว่าจะพร้อมวันไหน และแจ้งมายังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งการเลือกนายกฯคนใหม่ ไม่ได้มีระยะเวลากำหนดว่าจะต้องเลือกภายในกี่วัน

 