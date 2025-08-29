สุชาติ ขนก๊วนส.ส.รวมไทยสร้างชาติ เข้าพรรคภูมิใจไทย หลัง อิ๊งค์ หลุดเก้าอี้นายกฯ
จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติโดยเสียงข้างมาก (6 ต่อ 3) เห็นว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถูกร้องขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (5) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธธรรมนูญ มาตรา 170 ประกอบมาตรา 82 วรรคสอง คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ส่งผลให้หลุดนายกฯ-ครม.หลุดทั้งคณะทันทีนั้น
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 16.13 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พรรคภูมิใจไทย ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้ออกมารอกันหน้าพรรค ซึ่งไม่มีใครตอบว่าออกมารอรับใครหรือไม่
ต่อมาเวลา 16.18 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น เดินทางมาพร้อมกับ นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายปรเมษฐ์ จินา ส.ส.สุราษฎร์ธานี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี นายถนอมพงษ์ หลีกภัย ส.ส.ตรัง นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง ส.ส.ชลบุรี เป็นต้น ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 18 ส.ส.รวมไทยสร้างชาติ เดินทางมาถึงพรรคภูมิใจไทย โดยมีนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค และ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับ
ผู้สื่อข่าวสอบถามนายสุชาติว่าเดินทางมาพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่ นายสุชาติตอบว่า “มากินกาแฟ”
เมื่อถามต่อว่า จะสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเลยหรือไม่ นายสุชาติตอบว่า “ขอคุยกับท่านเลขาฯก่อน“
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล