แพทองธาร แถลงลาตำแหน่งนายกฯ ย้ำบริสุทธิ์ใจ ขอทุกฝ่ายช่วยกันสร้างการเมืองเข้มแข็ง

แพทองธาร แถลง ย้ำบริสุทธิ์ใจ ตั้งใจทำเพื่อประเทศ หวังทุกฝ่ายช่วยกันสร้างเสถียรภาพการเมือง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ แถลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินพ้นจากตำแหน่ง โดยระบุว่า ด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ตั้งใจอย่างแท้จริง ที่จะทำเพื่อประเทศตลอดมา ไม่ว่าบทสนทนา ไม่ได้ขออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเอง สิ่งสำคัญที่สุด ที่ยึดมั่นคือ ชีวิตของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าทหาร พลเรือน ตั้งใจจริงๆ ที่มุ่งมั่นจะทำอย่างไรรักษาชีวิตเขาเหล่านั้น คลิปก่อนการปะทะที่รุนแรงก่อน 24 กรกฎาคม ขอยืนยันเพราะเป็นเรื่องตั้งใจจะสื่อสารจริงๆ
คำตัดสินของศาล เป็นอีกครั้งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลัน เราต้องช่วยกันทุกฝ่าย ไม่ว่า ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ประชาชนทุกคน สร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ ให้ไม่มีจุดเปลี่ยนฉับพลันเช่นนี้อีก
ดิฉันเอง ขอบพระคุณ พี่น้องประชาชนทุกท่านให้โอกาสทำงานเกือบ 1 ปีเต็ม ภาคภูมิใจทำเพื่อประเทศชาติ นำประสบการณ์พัฒนาประเทศชาติ ให้ประเทศไทยเราเต็มไปด้วยโอกาส อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต่อจากนี้ จะนำโอกาสกลับมาให้ประชาชนให้ได้ เพราะการที่ประชาชนลืมตาอ้าปาก กินดีอยู่ดี เป็นพื้นฐานสำคัญในการเป็นประเทศที่เข้มแข็ง
ในฐานะคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สุดหัวใจ ยืนยันตลอดไป ขอบคุณ ครม. ทำงานร่วมกันมา ขอบคุณทุกท่านให้โอกาส ความรู้ ประสบการณ์ ทำให้รู้ข้อดีข้อเสีย พร้อมพัฒนาต่อไป มีส่วนไหนที่จะทำเพื่อช่วยประเทศชาติ ก็ยินดี ขอส่งกำลังใจให้ทีมบริหารทุกท่าน พัฒนาประเทศต่อไป จะคอยติดตาม เป็นพลังต่อไป