เอกนัฏ ยิ้มรับ แต่ไม่ตอบ รทสช. โหวตหนุน ‘ชัยเกษม’ นั่งนายกฯหรือไม่

เอกนัฏ ยิ้มรับ ไม่ตอบ รทสช. โหวตหนุน ‘ชัยเกษม’ นั่งนายกฯหรือไม่
เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวถึงกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพ้นจากตำแหน่ง จุดยืนของพรรคร่วมจะเป็นอย่างไร ว่า “เดี๋ยวค่อยคุยกัน ส่วนจะมีการนัดคุยกันช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ ยังไม่ทราบ”
เมื่อถามว่า พรรคร่วมจะสนับสนุนนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือไม่ นายเอกนัฎ ยิ้ม ไม่ตอบคำถาม ก่อนจะขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันที