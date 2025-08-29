ด่วน! ภูมิธรรม นัดแถลงจุดยืนพรรคร่วมรัฐบาล 17.30 น.นี้ ดัน ‘ชัยเกษม’ นายกฯ คนต่อไป

ด่วน! ภูมิธรรม นัดแถลงจุดยืนพรรคร่วมรัฐบาล 17.30 น.นี้ ยัน ทิศทางดี ย้ำ ขอให้รอฟังใครเป็นแคนดิเดตนายกฯ – ขั้วเดิมยังจับมือตั้งรัฐบาล ดัน ชัยเกษม เป็นนายกฯ
จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พ้นจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี
ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พรรคร่วมรัฐบาล นัดแถลงจุดยืนพรรคร่วม ที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง ในเวลา 17.30 น. วันนี้
เมื่อถามว่า ผลการหารือของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้าง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ขอให้ติดตามการแถลงข่าว แต่ยืนยันว่าทิศทางเป็นไปในแนวทางที่ดี
เมื่อถามว่า จะมีการเสนอชื่อใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม กล่าวย้ำว่า ขอให้ไปฟังในการแถลงข่าว
อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวแจ้งว่า สถานการณ์หลัง น.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่งนายกฯ ตามคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประสานนัดหมายหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลขั้วเดิม เพื่อตั้งรัฐบาลโดยพรรคร่วมเดิม และสนับสนุนนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯของเพื่อไทย ขึ้นเป็นนายกฯคนต่อไป ซึ่งหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันว่าร่วมมือกันต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปภ.เตือน 35 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน-ป่าหลาก-ดินถล่ม ช่วง 30 ส.ค.-3 ก.ย.นี้
- อิ๊งค์ เข้าพรรคเพื่อไทย กองเชียร์กอดให้กำลังใจ ทักษิณ-คุณหญิงพจมาน มาด้วย
- จตุพร รับได้ทุกสถานการณ์ หลังพ้นรมว.พาณิชย์ มอง 3 เงื่อนไขปชน.สูงจนภูมิใจไทยรับไม่ไหว
- ภูมิใจไทย รับข้อเสนอปชน. ส่ง ‘อนุทิน’ นำทีมคุย ‘เท้ง’ ขอมือโหวตนายกฯ