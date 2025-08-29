การเมือง

อนุทิน ยกแกนนำภท. รุดคุยปชน. ขอเสียงโหวตตั้งรัฐบาล ด้าน ไชยชนก รับต้องเดินเกมเร็ว

‘ไชยชนก’ รับต้องเดินเกมเร็ว โยน อนุทิน คุยตั้งรัฐบาล รอชมดึงพรรคไหนร่วมบ้าง

เมื่อเวลา 16.04 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายไชยชนก ชิดชอบ สส.บุรีรัมย์ และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ลงมาให้การต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น และสส. พรรครวมไทยสร้างชาติ ในกลุ่มของนายสุชาติ แขกคนสำคัญที่เดินทางมาเยือนพรรคภูมิใจไทยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวพยามสอบถามว่าการที่พรรคร่วมรัฐบาลเดิมทยอยเดินทางเข้ามา พรรคภูมิใจไทยส่งสัญญาณจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันหรือไม่ ว่า ก็รอดูสถานการณ์แต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้ ตนเองคิดว่าประเทศมีความหวัง มีกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความเป็นธรรม เป็นสิ่งที่ส่งผลมหาศาลต่อประชาชน

เมื่อถามว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเดินเกมเร็วในการจัดตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เร็ว แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการพูดคุยกัน เนื่องจากมีวิธีการอยู่

เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่ามีความเป็นไปได้ที่จะตั้งรัฐบาลใหม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ขอให้เป็นสิ่งของนายอนุทิน แถลงดีกว่า

เมื่อถามว่าในการตั้งรัฐบาลจะคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมและพรรคประชาชนใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เดี๋ยวรอหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นได้ในวาระนี้ รอชมดีกว่า

ADVERTISMENT

ด้าน น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เมื่อเวลา 17.04 น. นายอนุทิน นายไชยชนก และนายภราดร ปริศนานันทกุล เดินทางไปที่ทำการพรรคประชาชน พูดคุยอย่างเป็นทางการต่อหัวหน้าพรรคประชาชน และคณะผู้บริหารของพรรค การเดินทางไปพรรคประชาชนในครั้งนี้ เป็นมติพรรคภูมิใจไทย เพื่อพูดคุยถึงเงื่อนไข 3 ข้อ เพื่อรับข้อเสนอในการโหวตเลือกนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง