ฉลาด ชี้ ต้องโหวต ‘ชัยเกษม’ แคนดิเดตเพื่อไทยก่อน มั่นใจ 1-2 ก.ย.นี้ มีความชัดเจน

ฉลาด เผยต้องโหวต ‘ชัยเกษม’ แคนดิเดตเพื่อไทยเป็นายกฯก่อนรายอื่น มั่นใจ 1–2 ก.ย. ชัดเจนยันเก้าอี้รองประธานสภาฯ ไม่สั่นคลอน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราฎร คนที่สอง ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องมีการนำชื่อบุคคลที่อยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาพิจารณาก่อน คือนายชัยเกษม นิติศิริ เพราะยังถือเป็นแคนดิเดตอีกหนึ่งคนของพรรคเพื่อไทย จึงต้องเลือกก่อน ถ้าไม่ได้ จึงจะพิจารณารายชื่อลำดับต่อไป แต่ก็อยู่ที่การรวบรวมเสียง
ถ้ารัฐบาลปัจจุบันเหนียวแน่นมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งอยู่ และทุกคนร่วมมือกัน และใน1-2 วันนี้กระแสเป็นอย่างไร พรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องคุยกันให้ชัดเจน เพราะทางสภาฯก็มีความพร้อม หากพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลมีความพร้อมก็แจ้งมายังประธานสภาฯ ก็จะนัดประชุมด่วนเป็นกรณีพิเศษให้เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่าจะสามารถเลือกได้ในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายฉลาดกล่าวว่า ตนคิดว่าน่าจะภายในวันที่ 1-2 กันยายนนี้ น่าจะมีความชัดเจนว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีของกลุ่มพรรคการเมืองใด เพราะเรายังไม่รู้ว่าหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคคิดอย่างไร ยังตั้งหลักไม่ทัน เนื่องจากเราวิเคราะห์กันว่าน.ส.แพทองธารรอด แต่ฟังไปฟังมาประเด็นแรกก็รอดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แต่โดนเรื่องจริยธรรม เมื่อศาลมีความเห็นอย่างนี้เราก็ต้องเคารพ เพราะเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของนักการเมือง
เมื่อถามว่าหากมีการเปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคเพื่อไทยต้องไปเป็นฝ่ายค้านจะกระทบเก้าอี้รองประธานสภาฯหรือไม่ นายฉลาดกล่าวว่าตนไม่ได้กังวล เพราะการทำหน้าที่ต้องเป็นกลางอยู่แล้ว แต่ก็ต้องอยู่ที่การเจรจากัน และไม่เกี่ยวว่าหากพรรคเพื่อไทยมาเป็นฝ่ายค้านแล้วคนของพรรคไม่สามารถเป็นรองประธานสภาฯได้ ไม่ได้มีการห้ามไว้ ตัวอย่างมีให้เห็นเช่นสมัยก่อนที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาฯ เปลี่ยนรัฐบาลจากพรรคความหวังใหม่เป็นพรรคประชาธิปัตย์ นายวันมูหะมัดนอร์ก็ยังทำหน้าที่ประธานสภาฯต่อไป